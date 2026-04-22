В апреле 2026 года состоялась рабочая поездка делегации белорусских деловых кругов в Эфиопию. Белорусскую сторону представляли ведущие предприятия — производители сельскохозяйственной и автомобильной техники, молочной продукции, а также специалист Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает пресс-служба биржевой площадки.

Участие в Белорусско-Эфиопском бизнес-форуме принял посол Беларуси в Кении и по совместительству в Эфиопии Дмитрий Красовский. В рамках форума сотрудник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ София Эдамо представила эфиопским предпринимателям преимущества биржевых механизмов. Презентация вызвала высокий интерес местного бизнес-сообщества.

«На форуме компании проявили заинтересованность в торговле через БУТБ по таким позициям, как зерновые, кофейные зерна, пиломатериалы, молочная продукция и кожсырье», — отметила София Эдамо.

Помимо участия в пленарной сессии, представитель БУТБ провела серию адресных B2B-переговоров. В числе потенциальных партнеров — предприятия аграрного сектора, переработчики молочной продукции, импортеры сельхозтехники и оборудования, а также трейдеры, специализирующиеся на кофе и бобовых культурах.

В рамках визита состоялись встречи с Почётным консулом Беларуси в Эфиопии Давитом Зевде, представителями Министерства сельского хозяйства Эфиопии и Транспортного бюро Аддис-Абебы. 17 апреля делегация посетила Эфиопскую торгово-промышленную палату, Торговую корпорацию по развитию бизнеса, где обсуждались перспективы аккредитации эфиопских компаний на БУТБ, а также Товарную биржу Эфиопии.

Особое внимание было уделено переговорам с Товарной биржей Эфиопии. Стороны обсудили обмен опытом и возможные форматы взаимодействия между двумя площадками.

В мероприятиях делегации принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Кения Дмитрий Красовский, что подчеркнуло высокий уровень государственной поддержки развития биржевого сотрудничества с африканскими странами.

По итогам рабочей поездки удалось повысить узнаваемость БУТБ на рынке Эфиопии и африканского континента в целом, а также расширить практику использования биржевых механизмов иностранными компаниями.

В долгосрочной перспективе ожидается привлечение аккредитованных клиентов из Эфиопии и других африканских стран, выход местных резидентов на биржевые торги, рост экспортного потенциала и расширение клиентской базы БУТБ. Таким образом, визит в Эфиопию стал значимым шагом в системной работе БУТБ по развитию международного сотрудничества и формированию новых точек роста для белорусского экспорта на африканском направлении.