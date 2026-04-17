ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ГОТОВЯТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2030 ГОДА


09:35 22.04.2026

Беларусь и Узбекистан готовят дорожную карту сотрудничества до 2030 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на главной пленарной сессии международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте (Узбекистан)

"В сотрудничестве Беларуси и Узбекистана необходимо отметить динамичное развитие торгово-экономических связей и наличие ежегодной положительной динамики товарооборота. Фундаментом этого роста стали договоренности на уровне Глав государств, достигнутые в ходе официального визита Президента Беларуси в Узбекистан в феврале 2024 года, и эффективная реализация мероприятий дорожной карты, которые были приняты на 2024-2025 годы. Организована сборка с поэтапной локализацией тракторов BELARUS, выпуск навесного и прицепного сельхозоборудования, адаптированного к климатическим условиям региона. В легкой промышленности успешно функционирует совместное предприятие по производству обуви, налажен кооперационный пошив одежды, сочетающий белорусские дизайнерские решения и узбекскую сырьевую базу, - рассказал Заместитель Премьер-министра. - Особое место занимает создание совместного предприятия по выпуску кабельно-проводниковой продукции в технопарке Eltech Industrial".

По итогам визита Премьер-министра Беларуси в Узбекистан завершается подготовка дорожной карты по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном на пятилетний период - 2026-2030 годы. Реализация этого документа будет направлена на удвоение текущих показателей внешнеторгового сотрудничества к 2030 году. Перспективным будет объединение компетенций в производстве электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, углубление кооперации в легкой промышленности, внедрение совместных IT-решений, включая цифровизацию производственных и технологических процессов и управление большими массивами данных.

"Беларусь подтверждает свою готовность и далее укреплять торгово-экономическое сотрудничество, расширять кооперационные связи, реализацию новых совместных проектов на пространстве Союзного государства, ЕАЭС, стран СНГ", - подчеркнул Виктор Каранкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2026
валюта курс
EUR 3.3421
USD 2.8341
RUB 3.7412
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3252 -0.004
USD 2.8341 +0.0013
RUB 3.7412 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3700
USD 2.8350 2.8400
RUB 3.6900 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 22.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1860
EUR/RUB 90.2000 91.5000
USD/RUB 76.4000 77.0000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте