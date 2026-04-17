Беларусь и Узбекистан готовят дорожную карту сотрудничества до 2030 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на главной пленарной сессии международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте (Узбекистан)

"В сотрудничестве Беларуси и Узбекистана необходимо отметить динамичное развитие торгово-экономических связей и наличие ежегодной положительной динамики товарооборота. Фундаментом этого роста стали договоренности на уровне Глав государств, достигнутые в ходе официального визита Президента Беларуси в Узбекистан в феврале 2024 года, и эффективная реализация мероприятий дорожной карты, которые были приняты на 2024-2025 годы. Организована сборка с поэтапной локализацией тракторов BELARUS, выпуск навесного и прицепного сельхозоборудования, адаптированного к климатическим условиям региона. В легкой промышленности успешно функционирует совместное предприятие по производству обуви, налажен кооперационный пошив одежды, сочетающий белорусские дизайнерские решения и узбекскую сырьевую базу, - рассказал Заместитель Премьер-министра. - Особое место занимает создание совместного предприятия по выпуску кабельно-проводниковой продукции в технопарке Eltech Industrial".

По итогам визита Премьер-министра Беларуси в Узбекистан завершается подготовка дорожной карты по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном на пятилетний период - 2026-2030 годы. Реализация этого документа будет направлена на удвоение текущих показателей внешнеторгового сотрудничества к 2030 году. Перспективным будет объединение компетенций в производстве электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, углубление кооперации в легкой промышленности, внедрение совместных IT-решений, включая цифровизацию производственных и технологических процессов и управление большими массивами данных.

"Беларусь подтверждает свою готовность и далее укреплять торгово-экономическое сотрудничество, расширять кооперационные связи, реализацию новых совместных проектов на пространстве Союзного государства, ЕАЭС, стран СНГ", - подчеркнул Виктор Каранкевич.