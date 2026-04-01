На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) 16 апреля 2026 года состоялось вручение сертификата брокера смоленской компании ООО «ДЭЛ-АГРО».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, получение этого статуса стало планомерным шагом в развитии договоренностей, достигнутых во время официального визита губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина в центральный офис БУТБ в октябре 2025 года.

ООО «ДЭЛ-АГРО» было аккредитовано в качестве посетителя биржевых торгов в январе 2026 года, а статус брокера получило уже в марте, что, несомненно, позволит ООО «ДЭЛ-АГРО» на должном уровне представлять интересы смоленских компаний по участию в биржевых торгах и совершению сделок экспортно-импортной направленности.

В ходе церемонии стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества с акцентом на проработке наиболее востребованных товарных позиций, как для Смоленской области, так и для Республики Беларусь. Особое внимание было уделено расширению присутствия смоленского бизнеса на биржевых торгах, увеличению объёмов сделок, а также использованию транзитного потенциала БУТБ.

После продуктивного обсуждения заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич вручила сертификат биржевого брокера руководству организации.

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы. В планах ООО «ДЭЛ-АГРО» — работа по всем биржевым секциям БУТБ.

С получением сертификата ООО «ДЭЛ-АГРО» вошло в число трёх биржевых брокеров Смоленской области наряду с ООО «Вертоград» и ООО «Мясной эксперт».

Смоленская область уверенно входит в число ключевых российских партнёров БУТБ. За последние два года биржевой товарооборот с участием смоленских компаний вырос практически вдвое, а регион поднялся с 3-го места в 2024 году на 2-е место по итогам 2025 и 2026 годов среди всех субъектов Российской Федерации по объёму биржевых сделок.

В 2025 году товарооборот с компаниями из Смоленской области составил более 205 млн USD — почти в два раза больше, чем годом ранее. Положительная динамика сохраняется и в 2026‑м: за январь – первую половину апреля объём сделок достиг почти 73 млн USD, что на 70% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Основу экспорта из Беларуси в Смоленскую область традиционно составляют продукты питания и сельскохозяйственное сырьё. Лидирующие позиции занимают сливочное масло, молочная продукция, мясо и пищевые субпродукты. Также значительный объём поставок приходится на пиломатериалы, льняное волокно, кожевенное сырьё и строительные материалы — блоки и кирпичи.

В структуре импорта из России преобладают продукция промышленно-технического назначения, чёрные и цветные металлы, а также уголь, маслосемена рапса и полимерные изделия.

Кроме того, Смоленская область активно участвует в транзитных операциях. В 2025 году через биржу прошла сделка по поставке топлёных пищевых жиров между смоленской и башкирской компаниями, а в текущем году — поставка льняного волокна между смоленским и китайским партнёрами. Это подтверждает растущий транзитный потенциал биржевой площадки.

Всего на сегодняшний день на БУТБ аккредитован 651 субъект хозяйствования из Смоленской области. Только за последний год количество аккредитованных компаний выросло на несколько десятков, что свидетельствует о растущем интересе смоленского бизнеса к биржевым механизмам.