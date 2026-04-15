Международные связи
КРУПНЫЙ ПОСТАВЩИК КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ КИТАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ВЫХОДЕ НА БУТБ
13:18 16.04.2026
В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) состоялась деловая встреча с делегацией китайской компании Henan Xinnangyang Industrial Operation Management Co., Ltd.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, стороны обсудили ключевые направления двусторонней торговли с использованием механизмов биржевой торговли: организацию закупок высококачественной говядины на биржевых торгах, а также перспективы поставок кормовых добавок для животных из Китая в Беларусь.
В ходе переговоров китайская сторона представила основные направления деятельности компании, среди которых выстраивание надежных каналов импорта и организация прямых закупок высококачественной продукции у проверенных производителей с соблюдением всех технологических стандартов. В свете этого представители Henan Xinnangyang выразили заинтересованность в стабильных закупках белорусской говядины через площадки БУТБ.
Справочно: на сегодняшний день на бирже аккредитовано 376 субъектов хозяйствования из Китая. Товарный оборот с ними в январе — марте 2026 года составляет 66 млн USD.
Особенно динамично растут продажи белорусской говядины в КНР:
в январе — марте 2026 года на бирже реализовано говядины на 4,7 млн USD;
за аналогичный период 2025 года — на 2 млн USD.
Таким образом, рост составил более чем в два раза, что подтверждает эффективность биржевого механизма для выхода белорусского мяса на китайский рынок.
