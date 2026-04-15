Подписка
КРУПНЫЙ ПОСТАВЩИК КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ КИТАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ВЫХОДЕ НА БУТБ


13:18 16.04.2026

В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) состоялась деловая встреча с делегацией китайской компании Henan Xinnangyang Industrial Operation Management Co., Ltd.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, стороны обсудили ключевые направления двусторонней торговли с использованием механизмов биржевой торговли: организацию закупок высококачественной говядины на биржевых торгах, а также перспективы поставок кормовых добавок для животных из Китая в Беларусь.

В ходе переговоров китайская сторона представила основные направления деятельности компании, среди которых выстраивание надежных каналов импорта и организация прямых закупок высококачественной продукции у проверенных производителей с соблюдением всех технологических стандартов. В свете этого представители Henan Xinnangyang выразили заинтересованность в стабильных закупках белорусской говядины через площадки БУТБ.

Справочно: на сегодняшний день на бирже аккредитовано 376 субъектов хозяйствования из Китая. Товарный оборот с ними в январе — марте 2026 года составляет 66 млн USD.

Особенно динамично растут продажи белорусской говядины в КНР:

в январе — марте 2026 года на бирже реализовано говядины на 4,7 млн USD;

за аналогичный период 2025 года — на 2 млн USD.

Таким образом, рост составил более чем в два раза, что подтверждает эффективность биржевого механизма для выхода белорусского мяса на китайский рынок.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.04.2026
валюта курс
EUR 3.3209
USD 2.8193
RUB 3.7830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3214 -0.0118
USD 2.8193 -0.0112
RUB 3.7830 +0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3670 3.3700
USD 2.8440 2.8500
RUB 3.7300 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 16.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1830
EUR/RUB 90.2500 90.0000
USD/RUB 76.2500 76.8800
подробнее
