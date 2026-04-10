Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц провел рабочую встречу с послом Египта в России и Беларуси по совместительству Хамди Шаабаном.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили пути углубления двустороннего партнёрства в сфере АПК, опираясь на уже сформированную нормативную базу и действующие торговые потоки.

Египет остаётся одним из ключевых направлений для белорусского агроэкспорта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Доступ на этот рынок уже открыт для 42 белорусских молокоперерабатывающих предприятий, имеющих разрешение на поставки молочной продукции. В 2025 году экспорт формировался за счет сухого обезжиренного и цельного молока, пахты, мучных и кондитерских изделий, сушеных овощей. Продукцию отгружают ведущие предприятия отрасли, что подтверждает доверие египетских партнеров к белорусскому качеству.

«Мы готовы к кратному увеличению поставок высококачественной продукции. Важно, что с египетской стороной есть полное взаимопонимание. Теперь наша общая задача — масштабировать успешные практики и расширять ассортимент», – отметил Александр Яковчиц.

В беседе стороны обсудили перспективы поставок сухого детского питания и специализированных молочных смесей на египетский рынок. Предприятия уже ведут прямые переговоры с контрагентами: направляются образцы, согласовываются объемы и условия новых контрактов. Ветеринарные службы двух стран продолжают сопровождать этот процесс в рабочем порядке, работая над совершенствованием нормативно-правовой базы.

Посол Хамди Шаабан подчеркнул ценность сложившегося формата взаимодействия и подчеркнул заинтересованность в отработке на своем уровне проблемных организационных моментов:

«Египет заинтересован в надежных партнерах, и Беларусь полностью соответствует этому статусу. Качество продукции, ответственность в исполнении обязательств и открытость к диалогу — именно такие принципы позволяют нам двигаться вперед и переводить договоренности в конкретные коммерческие результаты».

Стороны договорились поддерживать регулярный контакт на дипломатическом и деловом уровнях, оперативно прорабатывать возникающие вопросы.