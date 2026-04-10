Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ НАЦЕЛЕНЫ НА КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТАВОК АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ


10:07 13.04.2026

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц провел рабочую встречу с послом Египта в России и Беларуси по совместительству Хамди Шаабаном.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили пути углубления двустороннего партнёрства в сфере АПК, опираясь на уже сформированную нормативную базу и действующие торговые потоки.

Египет остаётся одним из ключевых направлений для белорусского агроэкспорта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Доступ на этот рынок уже открыт для 42 белорусских молокоперерабатывающих предприятий, имеющих разрешение на поставки молочной продукции. В 2025 году экспорт формировался за счет сухого обезжиренного и цельного молока, пахты, мучных и кондитерских изделий, сушеных овощей. Продукцию отгружают ведущие предприятия отрасли, что подтверждает доверие египетских партнеров к белорусскому качеству.

«Мы готовы к кратному увеличению поставок высококачественной продукции. Важно, что с египетской стороной есть полное взаимопонимание. Теперь наша общая задача — масштабировать успешные практики и расширять ассортимент», – отметил Александр Яковчиц.

В беседе стороны обсудили перспективы поставок сухого детского питания и специализированных молочных смесей на египетский рынок. Предприятия уже ведут прямые переговоры с контрагентами: направляются образцы, согласовываются объемы и условия новых контрактов. Ветеринарные службы двух стран продолжают сопровождать этот процесс в рабочем порядке, работая над совершенствованием нормативно-правовой базы.

Посол Хамди Шаабан подчеркнул ценность сложившегося формата взаимодействия и подчеркнул заинтересованность в отработке на своем уровне проблемных организационных моментов:

«Египет заинтересован в надежных партнерах, и Беларусь полностью соответствует этому статусу. Качество продукции, ответственность в исполнении обязательств и открытость к диалогу — именно такие принципы позволяют нам двигаться вперед и переводить договоренности в конкретные коммерческие результаты».

Стороны договорились поддерживать регулярный контакт на дипломатическом и деловом уровнях, оперативно прорабатывать возникающие вопросы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
