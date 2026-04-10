ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПОСЛОВ 10 ГОСУДАРСТВ


08:55 13.04.2026

Александр Лукашенко 10 апреля принял верительные грамоты послов 10 государств. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира.

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, отметив, что впереди их ожидает интересная и нужная работа, от которой во многом будет зависеть, как сложатся отношения представляемых ими стран с Беларусью. "И пусть наши государства разделяет большое расстояние. Я уверен, что это не будет преградой", - добавил белорусский лидер.

Обращаясь к зарубежным послам, Глава государства сказал: "Мы открыты для ваших инициатив по развитию двусторонних отношений, будь то торговля, инвестиции, наука, культура, образование, спорт или народная дипломатия. Можете рассчитывать на поддержку на всех уровнях. Я приглашаю вас более плотно познакомиться не только с нашей культурой, но и с нашими возможностями. Каждой из ваших стран у нас есть что предложить. Двери для вас в Беларуси открыты. Желаю вам успешной и плодотворной работы на вашем ответственном посту в Беларуси".

Александр Лукашенко по традиции сказал об отношениях Беларуси с каждым из государств.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
валюта курс
EUR 3.3449
USD 2.8569
RUB 3.7400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3452 -0.0216
USD 2.8569 -0.0325
RUB 3.7400 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3690
USD 2.8520 2.8700
RUB 3.7200 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 89.7000 90.4000
USD/RUB 76.7000 77.2000
подробнее
