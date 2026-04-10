Александр Лукашенко 10 апреля принял верительные грамоты послов 10 государств. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира.

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, отметив, что впереди их ожидает интересная и нужная работа, от которой во многом будет зависеть, как сложатся отношения представляемых ими стран с Беларусью. "И пусть наши государства разделяет большое расстояние. Я уверен, что это не будет преградой", - добавил белорусский лидер.

Обращаясь к зарубежным послам, Глава государства сказал: "Мы открыты для ваших инициатив по развитию двусторонних отношений, будь то торговля, инвестиции, наука, культура, образование, спорт или народная дипломатия. Можете рассчитывать на поддержку на всех уровнях. Я приглашаю вас более плотно познакомиться не только с нашей культурой, но и с нашими возможностями. Каждой из ваших стран у нас есть что предложить. Двери для вас в Беларуси открыты. Желаю вам успешной и плодотворной работы на вашем ответственном посту в Беларуси".

Александр Лукашенко по традиции сказал об отношениях Беларуси с каждым из государств.