|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПОСЛОВ 10 ГОСУДАРСТВ
08:55 13.04.2026
Александр Лукашенко 10 апреля принял верительные грамоты послов 10 государств. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира.
Александр Лукашенко в первую очередь поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, отметив, что впереди их ожидает интересная и нужная работа, от которой во многом будет зависеть, как сложатся отношения представляемых ими стран с Беларусью. "И пусть наши государства разделяет большое расстояние. Я уверен, что это не будет преградой", - добавил белорусский лидер.
Обращаясь к зарубежным послам, Глава государства сказал: "Мы открыты для ваших инициатив по развитию двусторонних отношений, будь то торговля, инвестиции, наука, культура, образование, спорт или народная дипломатия. Можете рассчитывать на поддержку на всех уровнях. Я приглашаю вас более плотно познакомиться не только с нашей культурой, но и с нашими возможностями. Каждой из ваших стран у нас есть что предложить. Двери для вас в Беларуси открыты. Желаю вам успешной и плодотворной работы на вашем ответственном посту в Беларуси".
Александр Лукашенко по традиции сказал об отношениях Беларуси с каждым из государств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.04.2026
Курсы в банках
на 13.04.2026
Конвертация в банках
на 13.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте