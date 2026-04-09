Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С МЬЯНМОЙ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
11:45 10.04.2026
Александр Лукашенко подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Союз Мьянма об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Международный договор предусматривает устранение двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы. Определены виды налогов, на которые не будет распространяться Соглашение. В Беларуси это касается налога на прибыль (доходы) организаций, подоходного налога с физических лиц.
Документом также устанавливается порядок налогообложения и обмена информацией между налоговыми органами двух государств.
