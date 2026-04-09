БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С МЬЯНМОЙ ОБ УСТРАНЕНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ


11:45 10.04.2026

Александр Лукашенко подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Союз Мьянма об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Международный договор предусматривает устранение двойного налогообложения доходов налоговых резидентов Беларуси и Мьянмы. Определены виды налогов, на которые не будет распространяться Соглашение. В Беларуси это касается налога на прибыль (доходы) организаций, подоходного налога с физических лиц.

Документом также устанавливается порядок налогообложения и обмена информацией между налоговыми органами двух государств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3680 3.3730
USD 2.8630 2.8740
RUB 3.7270 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1700
EUR/RUB 89.8000 90.2000
USD/RUB 77.0000 76.9000
подробнее
