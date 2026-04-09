10.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
10:03 10.04.2026
Национальный центр поддержки экспорта активизировал работу по установлению прямых контактов с главами дипломатических представительств, начинающими свою миссию в республике. Директор центра Николай Борисевич провел серию встреч с послами Алжира, Бангладеш, Египта и Танзании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭП, в ходе переговоров стороны достигли договоренностей об объединении усилий для интенсификации двусторонней повестки и определили модальности дальнейшего взаимодействия по совместным проектам.
В продолжение дипломатического марафона состоялась встреча Николая Борисевича с послом Доминиканской Республики Рамоном Алехандро Ариасом Сарсуэлой. Ключевой темой диалога стал практический план действий по поддержке бизнеса, который включает развитие партнерской сети Центра непосредственно в Доминикане и организацию совместных деловых мероприятий для укрепления торговых связей.
