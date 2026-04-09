Международные связи


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ


10:03 10.04.2026

Национальный центр поддержки экспорта активизировал работу по установлению прямых контактов с главами дипломатических представительств, начинающими свою миссию в республике. Директор центра Николай Борисевич провел серию встреч с послами Алжира, Бангладеш, Египта и Танзании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭП, в ходе переговоров стороны достигли договоренностей об объединении усилий для интенсификации двусторонней повестки и определили модальности дальнейшего взаимодействия по совместным проектам.

В продолжение дипломатического марафона состоялась встреча Николая Борисевича с послом Доминиканской Республики Рамоном Алехандро Ариасом Сарсуэлой. Ключевой темой диалога стал практический план действий по поддержке бизнеса, который включает развитие партнерской сети Центра непосредственно в Доминикане и организацию совместных деловых мероприятий для укрепления торговых связей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3790
USD 2.8700 2.8800
RUB 3.7270 3.7280
подробнее

Конвертация в банках
на 10.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1720
EUR/RUB 90.1000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
