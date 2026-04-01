Подписка
Международные связи


КРУПНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАМЕРЕН ВЫЙТИ НА БИРЖЕВОЙ РЫНОК БЕЛАРУСИ


16:13 09.04.2026

По результатам онлайн-переговоров, проведенных представителями Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), о намерении реализовывать фруктовые соки и концентраты на биржевых торгах заявила азербайджанская группа компаний Novex Group, объединяющая четыре производственных и одно дистрибьюторское предприятие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Novex Group является крупным игроком на рынке пищевой продукции, поставляя широкий ассортимент безалкогольных напитков, плодоовощных консервов, соусов и мучных изделий не только в Азербайджан, но и во многие страны мира. Через биржевую площадку азербайджанский холдинг планирует выйти на основных потребителей соковой продукции в Беларуси и организовать регулярный сбыт как готовых соков и нектаров, так и сырья для их производства — в первую очередь гранатового и яблочного концентратов.

«Реализация пищевого сырья на внутреннем рынке — одно из самых динамично развивающихся направлений биржевой торговли. По итогам первого квартала текущего года товарооборот по этой товарной категории увеличился на 67%, до 34 млн BYN, или почти 12 млн USD в эквиваленте. В торгах участвовали и заключали сделки 65 покупателей, среди которых ведущие предприятия пищевой промышленности Республики Беларусь. За тот же период в качестве поставщиков пищевого сырья на биржевой площадке выступили 127 организаций, в том числе нерезиденты», — рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный.

По данным БУТБ, в январе-марте 2026 г. участники торгов из Азербайджана заключили биржевые контракты на общую сумму 26 млн USD, на 2% превысив показатель января-марта 2025 г. В структуре товарооборота преобладал экспорт белорусских пиломатериалов с удельным весом 89%. Кроме того, в Азербайджан через биржу поставлялось сухое молоко, сливочное масло, сухая молочная сыворотка, сухие сливки и говяжьи субпродукты. Биржевых сделок по импорту азербайджанской продукции в I квартале 2026 г. зафиксировано не было.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 209 резидентов Азербайджанской Республики, что на 19 больше, чем в начале года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2026
валюта курс
EUR 3.3729
USD 2.8894
RUB 3.7377
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
