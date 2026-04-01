По результатам онлайн-переговоров, проведенных представителями Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), о намерении реализовывать фруктовые соки и концентраты на биржевых торгах заявила азербайджанская группа компаний Novex Group, объединяющая четыре производственных и одно дистрибьюторское предприятие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, Novex Group является крупным игроком на рынке пищевой продукции, поставляя широкий ассортимент безалкогольных напитков, плодоовощных консервов, соусов и мучных изделий не только в Азербайджан, но и во многие страны мира. Через биржевую площадку азербайджанский холдинг планирует выйти на основных потребителей соковой продукции в Беларуси и организовать регулярный сбыт как готовых соков и нектаров, так и сырья для их производства — в первую очередь гранатового и яблочного концентратов.

«Реализация пищевого сырья на внутреннем рынке — одно из самых динамично развивающихся направлений биржевой торговли. По итогам первого квартала текущего года товарооборот по этой товарной категории увеличился на 67%, до 34 млн BYN, или почти 12 млн USD в эквиваленте. В торгах участвовали и заключали сделки 65 покупателей, среди которых ведущие предприятия пищевой промышленности Республики Беларусь. За тот же период в качестве поставщиков пищевого сырья на биржевой площадке выступили 127 организаций, в том числе нерезиденты», — рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный.

По данным БУТБ, в январе-марте 2026 г. участники торгов из Азербайджана заключили биржевые контракты на общую сумму 26 млн USD, на 2% превысив показатель января-марта 2025 г. В структуре товарооборота преобладал экспорт белорусских пиломатериалов с удельным весом 89%. Кроме того, в Азербайджан через биржу поставлялось сухое молоко, сливочное масло, сухая молочная сыворотка, сухие сливки и говяжьи субпродукты. Биржевых сделок по импорту азербайджанской продукции в I квартале 2026 г. зафиксировано не было.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 209 резидентов Азербайджанской Республики, что на 19 больше, чем в начале года.