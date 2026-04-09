ГОЛОВЧЕНКО: БЕЛАРУСЬ УДЕЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ С ОМАНОМ


12:23 09.04.2026

Беларусь уделяет значительное внимание развитию двусторонних отношений с Оманом, рассматривая султанат как одного из важнейших стратегических партнёров в регионе. Об этом 9 апреля 2026 года заявил председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на встрече с главным инвестиционным директором Оманского инвестиционного агентства (OIA) Ибрагимом Аль-Эйсри, сообщает Telegram-канал регулятора.

По словам главы Нацбанка, достигнутые договорённости на высшем уровне позволяют значительно интенсифицировать взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Особое внимание на встрече было уделено прогрессу по ряду крупных проектов, планируемых к реализации с участием Оманского инвестиционного агентства в Республике Беларусь.

«Буду рад услышать ваше мнение относительно прогресса по этим проектам, – заявил Роман Головченко. – Мы также открыты к любым вашим предложениям по взаимодействию как в инвестиционной, так и в торгово-экономической и банковской сферах». Глава Национального банка добавил, что белорусская сторона рассчитывает на активизацию двусторонних отношений, исходя из понимания: «у нас нет проблем, которые не могут быть решены».

Встреча подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества и практическую реализацию ранее достигнутых договорённостей, включая итоги первого заседания совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, которое состоялось на прошлой неделе в Маскате
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3668 -0.0199
USD 2.8894 -0.0106
RUB 3.7377 +0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
