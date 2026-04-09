Беларусь уделяет значительное внимание развитию двусторонних отношений с Оманом, рассматривая султанат как одного из важнейших стратегических партнёров в регионе. Об этом 9 апреля 2026 года заявил председатель Правления Национального банка Беларуси Роман Головченко на встрече с главным инвестиционным директором Оманского инвестиционного агентства (OIA) Ибрагимом Аль-Эйсри, сообщает Telegram-канал регулятора.

По словам главы Нацбанка, достигнутые договорённости на высшем уровне позволяют значительно интенсифицировать взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Особое внимание на встрече было уделено прогрессу по ряду крупных проектов, планируемых к реализации с участием Оманского инвестиционного агентства в Республике Беларусь.

«Буду рад услышать ваше мнение относительно прогресса по этим проектам, – заявил Роман Головченко. – Мы также открыты к любым вашим предложениям по взаимодействию как в инвестиционной, так и в торгово-экономической и банковской сферах». Глава Национального банка добавил, что белорусская сторона рассчитывает на активизацию двусторонних отношений, исходя из понимания: «у нас нет проблем, которые не могут быть решены».

Встреча подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества и практическую реализацию ранее достигнутых договорённостей, включая итоги первого заседания совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, которое состоялось на прошлой неделе в Маскате