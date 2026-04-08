Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


РЫЖЕНКОВ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ГАНЫ


11:23 09.04.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 8 апреля 2026 г. принял копии верительных грамот посла Ганы в России и Беларуси по совместительству Комо Стима Джеху-Аппьяха.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе конструктивного диалога стороны обсудили ход подготовки и субстантивное наполнение запланированного в текущем году визита Президента Ганы в Беларусь, а также проведение совместных политических и экономических мероприятий.

Проанализировали актуальное состояние и перспективы белорусско-ганского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и образовании.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку в международных организациях. Министр приветствовал проводимую ганской стороной работу на многосторонних площадках по борьбе с неоколониализмом и работорговлей.

По итогам переговоров намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3930
USD 2.8960 2.8980
RUB 3.7200 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1700
EUR/RUB 90.8000 91.1993
USD/RUB 77.8000 77.8998
подробнее
