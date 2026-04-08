Международные связи
РЫЖЕНКОВ ПРИНЯЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛА ГАНЫ
11:23 09.04.2026
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 8 апреля 2026 г. принял копии верительных грамот посла Ганы в России и Беларуси по совместительству Комо Стима Джеху-Аппьяха.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе конструктивного диалога стороны обсудили ход подготовки и субстантивное наполнение запланированного в текущем году визита Президента Ганы в Беларусь, а также проведение совместных политических и экономических мероприятий.
Проанализировали актуальное состояние и перспективы белорусско-ганского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и образовании.
Собеседники подтвердили взаимную поддержку в международных организациях. Министр приветствовал проводимую ганской стороной работу на многосторонних площадках по борьбе с неоколониализмом и работорговлей.
По итогам переговоров намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия.
Встреча прошла в атмосфере доверия и взаимопонимания.
