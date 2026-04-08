|09.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ УПРОСТЯТ ПОИСК БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
10:33 09.04.2026
Национальный центр поддержки экспорта и Китайская торговая палата (CGCC) провели онлайн-встречу, посвященную укреплению двустороннего делового сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, стороны обсудили актуальные практики поддержки производителей и наметили шаги по активизации прямых контактов между представителями бизнеса двух стран.
Особое внимание участники диалога уделили развитию цифровых инструментов. В частности, рассматривался вопрос интеграции профильных деловых порталов, включая ресурс belaruschina.by. Такое объединение информационных платформ позволит упростить поиск надежных партнеров и обеспечит предпринимателям оперативный доступ к аналитике рынков Беларуси и Китая.
Итогом встречи стало подтверждение взаимной заинтересованности в углублении партнерства. Создание новых технологичных каналов связи откроет дополнительные возможности для экспортеров
