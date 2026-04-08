Национальный центр поддержки экспорта и Китайская торговая палата (CGCC) провели онлайн-встречу, посвященную укреплению двустороннего делового сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, стороны обсудили актуальные практики поддержки производителей и наметили шаги по активизации прямых контактов между представителями бизнеса двух стран.

Особое внимание участники диалога уделили развитию цифровых инструментов. В частности, рассматривался вопрос интеграции профильных деловых порталов, включая ресурс belaruschina.by. Такое объединение информационных платформ позволит упростить поиск надежных партнеров и обеспечит предпринимателям оперативный доступ к аналитике рынков Беларуси и Китая.

Итогом встречи стало подтверждение взаимной заинтересованности в углублении партнерства. Создание новых технологичных каналов связи откроет дополнительные возможности для экспортеров