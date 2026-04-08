Международные связи


БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ УПРОСТЯТ ПОИСК БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ


10:33 09.04.2026

Национальный центр поддержки экспорта и Китайская торговая палата (CGCC) провели онлайн-встречу, посвященную укреплению двустороннего делового сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, стороны обсудили актуальные практики поддержки производителей и наметили шаги по активизации прямых контактов между представителями бизнеса двух стран.

Особое внимание участники диалога уделили развитию цифровых инструментов. В частности, рассматривался вопрос интеграции профильных деловых порталов, включая ресурс belaruschina.by. Такое объединение информационных платформ позволит упростить поиск надежных партнеров и обеспечит предпринимателям оперативный доступ к аналитике рынков Беларуси и Китая.

Итогом встречи стало подтверждение взаимной заинтересованности в углублении партнерства. Создание новых технологичных каналов связи откроет дополнительные возможности для экспортеров
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2026
валюта курс
EUR 3.3869
USD 2.9000
RUB 3.7320
архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3867 +0.0258
USD 2.9000 -0.0193
RUB 3.7320 -0.0046
архив

Курсы в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3386 3.4000
USD 2.8950 2.9050
RUB 3.7150 3.7250


Конвертация в банках
на 09.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
EUR/RUB 90.8000 91.6900
USD/RUB 78.0000 78.1800

Финансовая информация
в свободном доступе
