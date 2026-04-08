Международные связи

ПОСОЛЬСТВО БЕЛАРУСИ В КНДР ОТКРОЮТ ДО 1 АВГУСТА 2026 ГОДА

09:39 09.04.2026 Посольство Республики Беларусь в Корейской Народно-Демократической Республике откроют до 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительтсва. Постановление Совета Министров "Об открытии Посольства Республики Беларусь в Корейской Народно-Демократической Республике" принято во исполнение поручения президента, данного по итогам официального визита в КНДР 25-26 марта 2026 года.