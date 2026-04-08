В рамках визита в Республику Беларусь председателя наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод» (Азербайджанская Республика) Ханлара Нуру оглу Фатиева состоялось посещение Минского тракторного завода.

Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия. Приоритетным для предприятий является взаимодействие в сфере производственной кооперации.

ПО "Гянджинский автомобильный завод" давний партнер Минского тракторного завода. На протяжении практически 20 лет на площадке азербайджанского предприятия успешно функционирует сборочное производство тракторов из машинокомплектов белорусского производства. Освоена сборка 16 моделей. За время сотрудничества на Гянджинском автомобильном заводе собрано для азербайджанских аграриев почти 15 тыс. тракторов. Имеются договоренности о выходе на объемы сборочного производства порядка 1000 единиц в год.

В 2024 году поставлено 465 единиц тракторокомплектов, в 2025 году - 545, в 2026 году - в планах поставка боле 700 единиц.

Вопрос кооперационного взаимодействия для белорусских и азербайджанских предприятий всегда был и будет актуальным. Накопленный предприятиями совместный опыт создает условия и базу для дальнейшего эффективного взаимодействия и активизации сотрудничества.