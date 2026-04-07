Совет Министров Республики Беларусь сделал важный шаг в развитии торгово-экономических отношений с Суданом. Постановлением № 169 от 7 апреля 2026 года утвержден проект Генерального соглашения о предоставлении экспортных кредитов, который станет фундаментом для предстоящего переговорного процесса.

Согласно принятому решению, основным координатором проекта выступит Министерство промышленности. Ведомство уполномочено вести финальные обсуждения, корректировать детали документа, не затрагивающие его сути, и подписать итоговое соглашение при достижении согласия по ключевым пунктам.

Правовой акт обретет официальную силу сразу после его опубликования. Внедрение механизма экспортного кредитования позволит белорусским производителям эффективнее продвигать свою продукцию на суданском рынке, предлагая партнерам выгодные финансовые инструменты.