Международные связи


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ С СУДАНОМ


11:35 08.04.2026

Совет Министров Республики Беларусь сделал важный шаг в развитии торгово-экономических отношений с Суданом. Постановлением № 169 от 7 апреля 2026 года утвержден проект Генерального соглашения о предоставлении экспортных кредитов, который станет фундаментом для предстоящего переговорного процесса.

Согласно принятому решению, основным координатором проекта выступит Министерство промышленности. Ведомство уполномочено вести финальные обсуждения, корректировать детали документа, не затрагивающие его сути, и подписать итоговое соглашение при достижении согласия по ключевым пунктам.

Правовой акт обретет официальную силу сразу после его опубликования. Внедрение механизма экспортного кредитования позволит белорусским производителям эффективнее продвигать свою продукцию на суданском рынке, предлагая партнерам выгодные финансовые инструменты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3900
USD 2.9050 2.9170
RUB 3.7150 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 90.6000 91.2992
USD/RUB 78.0000 78.4991
подробнее
