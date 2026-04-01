Международные связи

МАЗ ПОСТАВИТ 100 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В АЗЕРБАЙДЖАН

15:16 07.04.2026 МАЗ поставит 100 единиц машинокомплектов автотехники МАЗ-6312С5 Гянджинскому автомобильному заводу для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщает пресс-служба Правительства Беларуси. Контракт 7 апреля подписали генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович и председатель наблюдательного совета ПО "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Нуру оглу Фатиев. Динамичное развитие белорусско‑азербайджанского партнерства стало возможным благодаря последовательным усилиям Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также системной поддержке со стороны Правительств обеих стран. Сегодня сотрудничество опирается на солидный багаж практических проектов, закрепленных обширной договорно‑правовой базой, что создает устойчивый фундамент для расширения промышленной кооперации. С 2007 года МАЗ активно развивает кооперацию с Гянджинским автомобильным заводом. Здесь организована сборка грузовой техники, в том числе с локализацией отдельных узлов. Действует трехстороннее соглашение между ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ООО "ПОЖСНАБ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" об организации в Азербайджане кооперационного проекта по выпуску пожарной и коммунальной техники. Такой формат взаимодействия позволяет объединять компетенции, усиливать технологический потенциал и создавать продукцию, востребованную в реальном секторе экономики. За время промышленной кооперации Гянджинским автозаводом собрано порядка 4 тыс. машин МАЗ.