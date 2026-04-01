07.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


МАЗ ПОСТАВИТ 100 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В АЗЕРБАЙДЖАН


15:16 07.04.2026

МАЗ поставит 100 единиц машинокомплектов автотехники МАЗ-6312С5 Гянджинскому автомобильному заводу для нужд Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщает пресс-служба Правительства Беларуси.

Контракт 7 апреля подписали генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович и председатель наблюдательного совета ПО "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Нуру оглу Фатиев.

Динамичное развитие белорусско‑азербайджанского партнерства стало возможным благодаря последовательным усилиям Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также системной поддержке со стороны Правительств обеих стран.

Сегодня сотрудничество опирается на солидный багаж практических проектов, закрепленных обширной договорно‑правовой базой, что создает устойчивый фундамент для расширения промышленной кооперации.

С 2007 года МАЗ активно развивает кооперацию с Гянджинским автомобильным заводом. Здесь организована сборка грузовой техники, в том числе с локализацией отдельных узлов. Действует трехстороннее соглашение между ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ООО "ПОЖСНАБ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" об организации в Азербайджане кооперационного проекта по выпуску пожарной и коммунальной техники. Такой формат взаимодействия позволяет объединять компетенции, усиливать технологический потенциал и создавать продукцию, востребованную в реальном секторе экономики.

За время промышленной кооперации Гянджинским автозаводом собрано порядка 4 тыс. машин МАЗ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3800
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1610
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 78.1000 78.4900
подробнее
