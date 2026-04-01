07.04.2026   
Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ТАТАРСТАН БУДУТ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ


14:00 07.04.2026

Удельный вес товаров промышленного назначения в биржевом товарообороте Беларуси и Татарстана планируется увеличивать как за счет точечного привлечения на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) татарстанских производителей и потребителей, так и через институт брокерства — путем консолидации спроса и предложения предприятий промышленного сектора Татарстана на белорусской биржевой платформе. Об этом шла речь во время визита делегации деловых кругов Республики Татарстан в центральный офис БУТБ.

По словам Аделя Хазиева, руководителя комитета «Станкостроение» при Промышленном кластере Татарстана, одной из ключевых функций возглавляемой им структуры является продвижение на внешние рынки продукции, выпускаемой промышленными предприятиями республики. В свете этого площадка БУТБ может стать дополнительным каналом взаимодействия с субъектами хозяйствования Беларуси, что поспособствует активизации двустороннего сотрудничества в биржевой сфере.

«Комитет „Станкостроение“ входит в состав Делового объединения кластеров России, при котором создан ряд отраслевых центров продвижения. В частности, мы тесно взаимодействуем с Центром продвижения станкостроительной продукции и аддитивных технологий. Он представляет интересы татарстанских производителей станков и оборудования для 3D-печати и мог бы в качестве брокера реализовывать их продукцию на биржевых торгах в Беларуси. Мне кажется, что таким образом у нас получится быстрее достичь желаемых результатов», — считает Адель Хазиев.

Заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный поддержал предложение российской стороны, отметив важную роль брокеров в развитии биржевой торговли с регионами России.

«В настоящее время в Российской Федерации действуют 7 биржевых брокеров, аккредитованных на БУТБ. Каждый из них отвечает за определенный регион, обеспечивая стабильный приток новых участников на биржевую платформу. По Татарстану у нас пока нет такого партнера, поэтому мы крайне заинтересованы в аккредитации брокерской компании, которая возьмет на себя вопросы популяризации биржевого механизма среди представителей татарстанского бизнес-сообщества. С нашей стороны будет оказана вся необходимая консультационная и техническая поддержка», — заявил Герман Пузырный.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам I квартала 2026 г. биржевой товарооборот Беларуси и Татарстана достиг 4,9 млн USD. При этом, по данным БУТБ, Татарстан был нетто-импортером белорусских товаров: сухого молока, сухих молочных сливок, сливочного масла и сыра. Число татарстанских участников биржевых торгов с начала 2026 г. увеличилось на 3 компании и сейчас составляет 63.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2026
валюта курс
EUR 3.3755
USD 2.9193
RUB 3.7366
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3750 3.3800
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1580 1.1610
EUR/RUB 90.6000 91.0000
USD/RUB 78.1000 78.4900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
