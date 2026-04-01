Удельный вес товаров промышленного назначения в биржевом товарообороте Беларуси и Татарстана планируется увеличивать как за счет точечного привлечения на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) татарстанских производителей и потребителей, так и через институт брокерства — путем консолидации спроса и предложения предприятий промышленного сектора Татарстана на белорусской биржевой платформе. Об этом шла речь во время визита делегации деловых кругов Республики Татарстан в центральный офис БУТБ.

По словам Аделя Хазиева, руководителя комитета «Станкостроение» при Промышленном кластере Татарстана, одной из ключевых функций возглавляемой им структуры является продвижение на внешние рынки продукции, выпускаемой промышленными предприятиями республики. В свете этого площадка БУТБ может стать дополнительным каналом взаимодействия с субъектами хозяйствования Беларуси, что поспособствует активизации двустороннего сотрудничества в биржевой сфере.

«Комитет „Станкостроение“ входит в состав Делового объединения кластеров России, при котором создан ряд отраслевых центров продвижения. В частности, мы тесно взаимодействуем с Центром продвижения станкостроительной продукции и аддитивных технологий. Он представляет интересы татарстанских производителей станков и оборудования для 3D-печати и мог бы в качестве брокера реализовывать их продукцию на биржевых торгах в Беларуси. Мне кажется, что таким образом у нас получится быстрее достичь желаемых результатов», — считает Адель Хазиев.

Заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный поддержал предложение российской стороны, отметив важную роль брокеров в развитии биржевой торговли с регионами России.

«В настоящее время в Российской Федерации действуют 7 биржевых брокеров, аккредитованных на БУТБ. Каждый из них отвечает за определенный регион, обеспечивая стабильный приток новых участников на биржевую платформу. По Татарстану у нас пока нет такого партнера, поэтому мы крайне заинтересованы в аккредитации брокерской компании, которая возьмет на себя вопросы популяризации биржевого механизма среди представителей татарстанского бизнес-сообщества. С нашей стороны будет оказана вся необходимая консультационная и техническая поддержка», — заявил Герман Пузырный.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам I квартала 2026 г. биржевой товарооборот Беларуси и Татарстана достиг 4,9 млн USD. При этом, по данным БУТБ, Татарстан был нетто-импортером белорусских товаров: сухого молока, сухих молочных сливок, сливочного масла и сыра. Число татарстанских участников биржевых торгов с начала 2026 г. увеличилось на 3 компании и сейчас составляет 63.