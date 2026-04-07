ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БУТБ ПРЕДСТАВИЛА ИНСТРУМЕНТЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ НА ВЫСТАВКЕ UZFOOD В ТАШКЕНТЕ


11:02 07.04.2026

Ведущий специалист управления ВЭД Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Константин Чапковский принял участие в международной продовольственной выставке UzFood 2026, которая прошла 1‑3 апреля в Ташкенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках выставки проведен семинар по вопросам биржевой торговли для деловых кругов Узбекистана, а также состоялись индивидуальные переговоры с торговыми организациями из стран Центральной Азии, заинтересованными в импорте белорусских молокопродуктов, мясных полуфабрикатов, сахара и кормовых добавок. Аккредитация этих компаний на БУТБ позволит нарастить объемы поставок и расширить ассортимент товаров белорусского производства, экспортируемых в данный регион.

По информации БУТБ, в январе-марте резиденты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приобрели на биржевой площадке товары на общую сумму 67,8 млн USD. Это в 2 раза больше аналогичного показателя 2025 г. Доля продукции АПК в биржевом экспорте Беларуси в страны Центральной Азии составила 51%.

Кроме того, в ходе визита в Узбекистан представитель БУТБ встретился с начальником управления стратегического планирования, информационного анализа и международного сотрудничества Агентства по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан Шухратом Абдурахмановым. Стороны договорились масштабировать положительный опыт использования биржевых торгов для реализации в Беларуси узбекского текстильного сырья. С этой целью планируется объединить усилия БУТБ и Агентства по привлечению на белорусскую биржевую платформу узбекских производителей хлопчатобумажной пряжи и полиэфирных нитей.

С начала года на БУТБ пришли 15 новых субъектов хозяйствования из Узбекистана, и на сегодняшний день общее количество аккредитованных на бирже компаний из этой страны достигло 267.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте