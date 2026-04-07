|07.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БУТБ ПРЕДСТАВИЛА ИНСТРУМЕНТЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ НА ВЫСТАВКЕ UZFOOD В ТАШКЕНТЕ
11:02 07.04.2026
Ведущий специалист управления ВЭД Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Константин Чапковский принял участие в международной продовольственной выставке UzFood 2026, которая прошла 1‑3 апреля в Ташкенте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках выставки проведен семинар по вопросам биржевой торговли для деловых кругов Узбекистана, а также состоялись индивидуальные переговоры с торговыми организациями из стран Центральной Азии, заинтересованными в импорте белорусских молокопродуктов, мясных полуфабрикатов, сахара и кормовых добавок. Аккредитация этих компаний на БУТБ позволит нарастить объемы поставок и расширить ассортимент товаров белорусского производства, экспортируемых в данный регион.
По информации БУТБ, в январе-марте резиденты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приобрели на биржевой площадке товары на общую сумму 67,8 млн USD. Это в 2 раза больше аналогичного показателя 2025 г. Доля продукции АПК в биржевом экспорте Беларуси в страны Центральной Азии составила 51%.
Кроме того, в ходе визита в Узбекистан представитель БУТБ встретился с начальником управления стратегического планирования, информационного анализа и международного сотрудничества Агентства по развитию легкой промышленности при Кабинете Министров Республики Узбекистан Шухратом Абдурахмановым. Стороны договорились масштабировать положительный опыт использования биржевых торгов для реализации в Беларуси узбекского текстильного сырья. С этой целью планируется объединить усилия БУТБ и Агентства по привлечению на белорусскую биржевую платформу узбекских производителей хлопчатобумажной пряжи и полиэфирных нитей.
С начала года на БУТБ пришли 15 новых субъектов хозяйствования из Узбекистана, и на сегодняшний день общее количество аккредитованных на бирже компаний из этой страны достигло 267.
