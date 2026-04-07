Международные связи


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ С УЗБЕКИСТАНОМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС


09:19 07.04.2026

Беларусь готова поделиться с Узбекистаном опытом в области строительства АЭС. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич во время встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым, сообщает пресс-служба Правительства.

Рабочие встречи на уровне правительств двух стран проходят регулярно. Так, в феврале 2026 года в Ташкенте состоялись переговоры премьер-министров - Александра Турчина и Абдуллы Арипова. Обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в области ядерной энергетики, а также подготовка предстоящего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Сегодняшняя встреча является логичным продолжением этих переговоров.

"Мы готовы ко взаимовыгодному сотрудничеству с Узбекистаном. Готовы делиться своим опытом и знаниями, которые уже наработали в ходе сооружения первой АЭС. Мы уже сделали вместе определенные шаги. У нас подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики на 2025-2027 годы. Уже состоялся визит руководства агентства "Узатом" на площадку БелАЭС, где они могли сами увидеть, как организована сейчас эксплуатация объекта, какие объекты были построены в рамках сооружения, в том числе инфраструктурные объекты. Мы готовы рассмотреть возможность участия в выполнении работ в Узбекистане нашими строительными, эксплуатирующими организациями, чтобы поделиться опытом. Мы открыты к обсуждению любых вопросов, инициатив и предложений, которые представляют интерес для Узбекистана", - сказал Виктор Каранкевич.

Узбекистан приступил к реализации собственной национальной ядерной энергетической программы. Принято решение о строительстве в Узбекистане интегрированной атомной электростанции. Как отметил белорусский вице-премьер, во многом этот проект будет уникальным для мирового ядерного сообщества.

"Беларусь недавно реализовала свой проект по сооружению БелАЭС. Атомная электростанция уже работает на экономику страны, вырабатывает порядка 40% электроэнергии. Проект реализован совместно с нашим стратегическим партнером - госкорпорацией "Росатом". В строительстве принимало участие более 40 организаций, в пик сооружения объекта общая численность строителей и специалистов составляла свыше 9 тыс. человек. Проект объединил научные и инженерные школы, десятки предприятий и тысячи специалистов двух стран, содействовал укреплению производственного и научно-технического потенциала Беларуси. Белорусская АЭС соответствует самым высоким международным требованиям по безопасности. Мы активно сотрудничаем с МАГАТЭ и другими международными организациями по вопросам ядерной и радиационной безопасности. В ноябре прошлого года состоялось совещание у Главы государства, по результатам которого принято решение о сооружении третьего энергоблока Белорусской АЭС. Сейчас ведутся соответствующие подготовительные работы", - обратил внимание Виктор Каранкевич.

Узбекистан заинтересован привлечь специалистов из Беларуси для строительства АЭС. "Наш уважаемый Шавкат Миромонович (Мирзиёев. - Прим.) сказал, что мы должны привлечь специалистов из Беларуси, - рассказал Ачилбай Раматов. - Мы знаем, что у вас специалисты очень высокого класса и самое главное - будут помогать".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0084
USD 2.9193 -0.0048
RUB 3.7366 +0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9120 2.9180
RUB 3.7180 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1610
EUR/RUB 90.8000 90.9008
USD/RUB 78.3000 78.4991
подробнее
