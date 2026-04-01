06.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ТОВАРООБОРОТ СЭЗ «БРЕСТ» С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРЕВЫСИЛ $100 МЛН ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА


15:51 06.04.2026

Делегация Брестского региона завершила насыщенную деловую программу в Ленинградской области. В составе делегации регион представляли глава администрации СЭЗ «Брест» Вадим Кравчук, а также руководители предприятий-резидентов 1АК-GROUP, ГК «СТиМ», ООО «АгроПищеПром» и ОАО «Брестмаш».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ «Брест», ключевым событием стало открытие торгового пространства «Белорусская деревня», оформленного в стиле национального подворья, где представлено более 200 наименований товаров — от сыров и кондитерских изделий до изделий из льна и фарфора.

По итогам переговоров с руководством Ленинградской области председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик отметил, что Россия остаётся ключевым внешнеторговым партнёром региона. В 2025 году товарооборот Брестской и Ленинградской областей достиг 133,3 млн долларов, увеличившись на 12,8%, а за прошедшую пятилетку взаимная торговля выросла втрое — до 480 млн долларов.

При этом особую динамику демонстрирует именно свободная экономическая зона. Как подчеркнул глава администрации СЭЗ «Брест» Вадим Кравчук, внешнеторговый оборот СЭЗ с Ленинградской областью по итогам 2025 года составил более 100 млн долларов, из которых более 60% — это экспорт. Сегодня с Ленинградской областью работают уже 39 субъектов СЭЗ «Брест».

В ходе визита на площадке Ленинградской областной торгово-промышленной палаты администрация СЭЗ подписала три соглашения о сотрудничестве — с Центром развития промышленности региона, агентством территориального развития «М10» и областной ТПП. Документы направлены на расширение деловых связей и увеличение экспортной составляющей.

Кроме того, в рамках контактно-кооперационной биржи три резидента СЭЗ «Брест» — «АгроПищеПром», «Брестмаш» и ГК «СТиМ» — провели встречи в формате B2B с российскими партнёрами. Среди перспективных проектов, в частности, рассматривается запуск производства белорусских красок для дорожной разметки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2026
валюта курс
EUR 3.3775
USD 2.9241
RUB 3.7349
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3693 -0.0126
USD 2.9241 -0.0123
RUB 3.7349 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
