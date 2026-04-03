Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КОЛУМБИЯ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ПРОМКООПЕРАЦИИ И ТУРИЗМА
10:20 06.04.2026
Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Колумбия по совместительству Дмитрий Деревинский встретился с министром торговли, промышленности и туризма Колумбии Дианой Марселой Моралес Рохас.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили состояние и перспективные направления белорусско-колумбийского торгово-экономического сотрудничества, потенциал промышленной кооперации, а также модальности взаимодействия в сфере туризма.
Особое внимание уделено проработке конкретных мероприятий на ближайшую перспективу.
