Республика Татарстан для Беларуси - не просто один из ключевых регионов Российской Федерации, это надежный стратегический партнер. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с Главой (Раисом) Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба Правительства.

"Мы высоко ценим наше многолетнее и плодотворное сотрудничество. И самое главное, что мы продвигаемся вперед. У нас очень много направлений для взаимодействия. Мы расширяем эти направления", - отметил Виктор Каранкевич.

По его словам, у нас есть потенциал, чтобы преодолеть планку в $1,5-2 млрд. товарооборота. "Это как раз те цифры, которые вы обсуждали в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко в 2023 году, - подчеркнул Заместитель Премьер-министра. - И к этому мы все должны стремиться".

"Отношения наших лидеров должны быть примером, как надо дружить, как друг друга поддерживать", - добавил Рустам Минниханов.