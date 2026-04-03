В рамках официального визита в Султанат Оман директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич провел встречу с президентом Оманской торгово-промышленной палаты Фейсалом аль-Равасом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе директор НЦПЭ, ключевой темой переговоров стали перспективы расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран и поиск новых точек роста для двусторонней торговли.

Итогом встречи стало подписание совместного плана действий на текущий год, который закладывает фундамент для интенсификации прямых контактов между представителями бизнеса. Документ предусматривает проведение серии деловых мероприятий как в Беларуси, так и в Омане, что позволит укрепить партнерские связи и активизировать практическое сотрудничество между организациями.