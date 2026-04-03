06.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ И ОМАН ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


09:36 03.04.2026

В рамках официального визита в Султанат Оман директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич провел встречу с президентом Оманской торгово-промышленной палаты Фейсалом аль-Равасом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе директор НЦПЭ, ключевой темой переговоров стали перспективы расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран и поиск новых точек роста для двусторонней торговли.

Итогом встречи стало подписание совместного плана действий на текущий год, который закладывает фундамент для интенсификации прямых контактов между представителями бизнеса. Документ предусматривает проведение серии деловых мероприятий как в Беларуси, так и в Омане, что позволит укрепить партнерские связи и активизировать практическое сотрудничество между организациями.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
