Международные связи


БЕЛАРУСЬ ПРЕЗЕНТОВАЛА АГРАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНОСТРАННОГО ДИПКОРПУСА


10:38 27.03.2026

В Центре экологического туризма «Станьково» состоялось масштабное деловое мероприятие для руководителей иностранных дипмиссий, посвященное аграрному потенциалу Беларуси. Встреча, организованная Национальным центром поддержки экспорта совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, собрала представителей посольств из 38 государств, часть из которых прибыла из Москвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Центра, данный формат стал продолжением традиции открытого диалога с дипломатическим корпусом, заложенной в прошлом году при участии Министерства иностранных дел. В ходе официальной части директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич и министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подтвердили готовность белорусской стороны оказывать содействие иностранному бизнесу в развитии торгово-экономических связей.

Деловая программа была сфокусирована на вопросах продовольственной безопасности и технологического сотрудничества. Заместитель министра сельского хозяйства Александр Яковчиц представил экспортный потенциал отечественного АПК, а руководители крупнейших предприятий отрасли — Гродненского и Могилевского мясокомбинатов, Слуцкого сыродельного комбината и ООО «БелХаляль» — презентовали свои производственные возможности.

Практическим завершением встречи стала дегустационная сессия, где дипломаты смогли лично оценить новинки белорусской мясомолочной продукции. Прямое общение с руководством предприятий-экспортеров позволило участникам наметить новые точки роста для расширения присутствия отечественных товаров на зарубежных рынках.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
