Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич 26 марта 2026 г. встретился с послом Государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом Альмаграви.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе конструктивного диалога стороны провели обзор состояния и перспектив белорусско-ливийского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в экономике. По итогам обсуждения намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Переговоры прошли в атмосфере доверия и взаимопонимания, заложив прочную основу для качественного расширения двусторонних связей в обозримом будущем.