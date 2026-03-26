БЕЛАРУСЬ И ЛИВИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ НАРАЩИВАТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ТОРГОВУЮ КООПЕРАЦИЮ


09:11 27.03.2026

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич 26 марта 2026 г. встретился с послом Государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом Альмаграви.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе конструктивного диалога стороны провели обзор состояния и перспектив белорусско-ливийского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в экономике. По итогам обсуждения намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия.

Переговоры прошли в атмосфере доверия и взаимопонимания, заложив прочную основу для качественного расширения двусторонних связей в обозримом будущем.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4290
USD 2.9550 2.9700
RUB 3.6350 3.6490
Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1620
EUR/RUB 93.5000 94.4020
USD/RUB 81.0000 81.6993
