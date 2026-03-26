|27.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЛИВИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ НАРАЩИВАТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ТОРГОВУЮ КООПЕРАЦИЮ
09:11 27.03.2026
Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич 26 марта 2026 г. встретился с послом Государства Ливия в Российской Федерации Эмхемедом Альмаграви.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе конструктивного диалога стороны провели обзор состояния и перспектив белорусско-ливийского сотрудничества в ключевых сферах, прежде всего в экономике. По итогам обсуждения намечены конкретные шаги для дальнейшего наращивания взаимодействия.
Переговоры прошли в атмосфере доверия и взаимопонимания, заложив прочную основу для качественного расширения двусторонних связей в обозримом будущем.
