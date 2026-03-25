Как сообщает Telegram-канал БУТБ, подписание соглашения позволяет объединить опыт бирж в проведении торгов, регистрации внебиржевых договоров, а также в расчёте индикаторов для определения показателей, которые могут использоваться на межгосударственном уровне. Биржи договорились совместно продвигать такие индикаторы на внутренних рынках своих стран среди участников рынка и регуляторов, а также на международной арене.

Соглашение определяет критерии взаимного признания индикаторов, порядок взаимодействия участников — контрибьюторов (организации, рассчитывающие индикаторы) и дистрибьюторов (компании, публикующие данные). Оператором системы выступает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, которая обеспечит электронный обмен информацией между сторонами.

В рамках Системы индикаторы, соответствующие единым требованиям, включая регулярность расчета, открытость методологии и наличие фильтрации ценовых аномалий, будут включены в общий перечень. Распространяться индикаторы будут через официальные сайты участников. Международная система индикаторов предусматривает возможность присоединения новых организаций.

Президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев отметил высочайший профессионализм коллективов бирж, подписавших Соглашение. «Создание международных индикаторов – это очень высокая стадия развития сотрудничества наших бирж, и подписание соглашения стало выдающимся событием для всех нас. Мы создаем международную систему индикаторов, которая базируется на реальных биржевых сделках с товарами. Это не импортозамещение ради импортозамещения, а создание новой философии ценообразования — прозрачной, честной и независимой», – подчеркнул Игорь Артемьев.

«Соглашение символизирует переход на новый этап в развитии биржевого товарного рынка на пространстве ЕАЭС+. Вместе с коллегами мы заложили прочный фундамент для создания и функционирования международной системы биржевых индикаторов, благодаря которой котировки и индексы, сформированные на наших площадках, станут объективными ценовыми ориентирами для бизнеса стран-участниц. При этом важно, что создаваемая нами система носит открытый характер, позволяя любым товарным биржам присоединиться к ней, пройдя процедуру признания индикаторов. Таким образом, сделан еще один шаг к сближению механизмов ценообразования в наших странах», - сказал председатель Правления Открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Осмоловский.

«Подписание соглашения – важное для наших бирж и стран событие, многосторонняя биржевая интеграция перешла в новую плоскость. Символично, что подписание соглашения произошло в ходе форума «Биржевой товарный рынок». Два года назад именно на этом форуме зародилась идея создания международной системы индикаторов, эта идея была закреплена в ходе Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2024. Будущее — за объединением ликвидности и созданием общего контура биржевого пространства. Сегодня эта работа вышла на принципиально новый уровень: мы сосредоточены на совместной работе над едиными методологическими подходами и технологическими решениями», - отметил заместитель председателя Правления Акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» Набихон Саматов.

«Это первый практический шаг в региональных интеграционных процессах, направленных на формирование единого биржевого пространства в рамках ЕЭК», – добавил председатель Правления Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» Курмет Оразаев.