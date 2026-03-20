Александр Лукашенко, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией, сообщает пресс-служба Правительства.

Такие транспортные средства с ноября 2025 года находятся на территории Беларуси по причине недружественных действий литовской стороны по закрытию пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

В настоящее время на специально оборудованных площадках размещено более 1 900 транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. На протяжении всего периода обеспечивалась их полная сохранность.

Транспортные средства на литовской регистрации смогут покидать территорию Беларуси через литовское направление в соответствии с законодательством. Литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно.

Таможенные органы приступили к работе. По мере поступления от перевозчиков оплаты за хранение, а она сейчас в разы ниже определенной ранее, транспортные средства смогут выезжать.

"Он в разы меньше того, который был установлен первоначально, - минимален, исходя только из тех затрат, которые понес владелец стоянок, обеспечивая сохранность транспортных средств", - отметил председатель ГТК Владимир Орловский.

После оплаты каждым перевозчиком за хранение своего транспортного средства такой грузовик сможет покинуть площадку. Например, за хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения более чем в семь раз отличается в меньшую сторону от ранее установленного тарифа. Если полная сцепка - меньше в три раза. "То есть тариф такой, который покрывает только затраты непосредственно хранителя грузовиков", - пояснил Владимир Орловский.

Дальнейшая скорость пересечения границы - за действиями литовской стороны. Сегодня ГТК направил литовской таможенной службе соответствующее предложение по увеличению пропуска грузовиков.