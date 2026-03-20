Международные связи


ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЕЗДА ФУР С ЛИТОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ


13:07 23.03.2026

Александр Лукашенко, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией, сообщает пресс-служба Правительства.

Такие транспортные средства с ноября 2025 года находятся на территории Беларуси по причине недружественных действий литовской стороны по закрытию пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

В настоящее время на специально оборудованных площадках размещено более 1 900 транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов. На протяжении всего периода обеспечивалась их полная сохранность.

Транспортные средства на литовской регистрации смогут покидать территорию Беларуси через литовское направление в соответствии с законодательством. Литовские транспортные средства, фактически принадлежащие польским перевозчикам, смогут выезжать в том числе и через польское направление, где сопредельная сторона работает более активно.

Таможенные органы приступили к работе. По мере поступления от перевозчиков оплаты за хранение, а она сейчас в разы ниже определенной ранее, транспортные средства смогут выезжать.

"Он в разы меньше того, который был установлен первоначально, - минимален, исходя только из тех затрат, которые понес владелец стоянок, обеспечивая сохранность транспортных средств", - отметил председатель ГТК Владимир Орловский.

После оплаты каждым перевозчиком за хранение своего транспортного средства такой грузовик сможет покинуть площадку. Например, за хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения более чем в семь раз отличается в меньшую сторону от ранее установленного тарифа. Если полная сцепка - меньше в три раза. "То есть тариф такой, который покрывает только затраты непосредственно хранителя грузовиков", - пояснил Владимир Орловский.

Дальнейшая скорость пересечения границы - за действиями литовской стороны. Сегодня ГТК направил литовской таможенной службе соответствующее предложение по увеличению пропуска грузовиков.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
