Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр поддержки экспорта Приморского края планируют подписать соглашение о сотрудничестве с целью консолидации усилий по развитию биржевой торговли между Беларусью и Приморьем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, соответствующая договоренность достигнута в ходе открытого заседания Клуба экспортеров Приморского края, на котором обсуждались перспективы активизации торгово-экономического диалога с Республикой Беларусь, в том числе за счет системного применения биржевого механизма при осуществлении экспортно-импортных операций. Мероприятие прошло в онлайн-формате, позволив презентовать инструменты БУТБ широкому кругу предприятий и организаций Приморья.

Как сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук, в настоящее время Приморский край представлен на биржевой площадке 12 субъектами хозяйствования, большинство из которых выступают на торгах в качестве покупателей.

«В этом году, как и в прошлом, участники биржевых торгов из Приморского края были нетто-импортерами товаров белорусского производства. Через биржу, в частности, закупалось сухое цельное и обезжиренное молоко, сливочное масло, сухие сливки и сухая молочная сыворотка. При этом регулярно заключали сделки более половины от общего числа аккредитованных компаний», — рассказал Ярослав Ковальчук.

В связи с этим, по мнению представителя БУТБ, реализация продукции приморских товаропроизводителей на белорусской биржевой площадке могла бы стать не только мощным драйвером роста товарооборота Беларуси и Приморского края, но и предоставила бы предприятиям региона дополнительный канал сбыта в третьи страны.

«Зерновые и бобовые культуры, шрот и жмых масличных культур, кормовые добавки, уголь, химическая продукция — все это востребованно на белорусском рынке и регулярно закупается на биржевых торгах. Кроме того, приморские экспортеры могут воспользоваться транзитными возможностями биржи и поставлять свои товары в другие страны, включая Китай, с которым у региона есть общая граница. Сейчас на нашей площадке аккредитованы 370 резидентов Китайской Народной Республики. Из Беларуси они импортируют пиломатериалы, мясомолочную продукцию, льняное волокно, шкурки норок. За прошлый год сумма таких сделок превысила 130 млн USD. Уверен, что многим китайским клиентам биржи было бы интересно приобретать и продукцию приморских предприятий: лесоматериалы, зерно, мясопродукты», — считает начальник управления ВЭД БУТБ.