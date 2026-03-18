БГУ расширит формы сотрудничества с китайскими университетами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, речь идет о разработке совместных образовательных программ, обмене студентами и преподавателями, научно-техническом сотрудничестве в области инженерии, космонавтики, вычислительной техники, больших данных, экономики и энергетики. Данные перспективы были рассмотрены во время официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Китай.

В частности, состоялась встреча с руководством Харбинского политехнического университета (ХПУ) – одного из ведущих и крупнейших вузов в КНР, всемирно известного своими научными проектами и разработками. Стороны детально обсудили совместную работу в рамках подписанного в 2025 году договора о сотрудничестве. Так, представители БГУ посетили Институт искусственного интеллекта ХПУ, где ознакомились с достижениями китайских ученых по линии автоматизации, машинного обучения и робототехники. К слову, БГУ также имеет значительные результаты в области ИИ. Об этом свидетельствует победа белорусского вуза в открытом конкурсе «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси – 2025» в номинации «Компания – лидер искусственного интеллекта Беларуси». Отметим, основные исследования проводятся на механико-математическом факультете и ФПМИ. За последние 20 лет учеными БГУ опубликован ряд коллективных монографий, учебников и учебных пособий, статей в международных и отечественных журналах, информационных ресурсах СНГ, посвященных указанной тематике.

Кроме того, во время переговоров БГУ поступило предложение выступить соорганизатором Белорусско-Китайского научно-технического форума, а также принять участие в заседании Федерации инженерных организаций БРИКС, где будут приняты стандарты компетенций в области инженерии.

Продолжился визит в Китай встречей с коллегами из Шэньянского политехнического университета. К слову, БГУ взаимодействует с данным вузом с 2025 года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере образования и научных исследований. Стороны обменялись предложениями по вопросам организации двусторонних летних лагерей, академического обмена и совместной подготовки кадров в области прикладной математики и информатики.

Гуманитарный вектор взаимодействия рассмотрел ректор БГУ Андрей Король с руководством Шэньянского университета. Особое внимание уделили созданию совместных образовательных программ для студентов и магистрантов. В частности, китайскую сторону заинтересовала возможность обучения выпускников филологических специальностей своего вуза в магистратуре БГУ. Также планируется привлечение белорусских преподавателей к образовательному процессу в Шэньянском университете.

Напомним, визит делегации БГУ в Китай проходит на этой неделе. Программа включает подписание ряда договоров и проведение многосторонних встреч с китайскими коллегами. К слову, результатом визита стало заключение соглашений с Харбинским педагогическим университетом и Харбинским профессиональным институтом коммерции и торговли.