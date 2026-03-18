19.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БГУ РАСШИРИТ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЙСКИМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ


09:21 19.03.2026

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, речь идет о разработке совместных образовательных программ, обмене студентами и преподавателями, научно-техническом сотрудничестве в области инженерии, космонавтики, вычислительной техники, больших данных, экономики и энергетики. Данные перспективы были рассмотрены во время официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Китай.

В частности, состоялась встреча с руководством Харбинского политехнического университета (ХПУ) – одного из ведущих и крупнейших вузов в КНР, всемирно известного своими научными проектами и разработками. Стороны детально обсудили совместную работу в рамках подписанного в 2025 году договора о сотрудничестве. Так, представители БГУ посетили Институт искусственного интеллекта ХПУ, где ознакомились с достижениями китайских ученых по линии автоматизации, машинного обучения и робототехники. К слову, БГУ также имеет значительные результаты в области ИИ. Об этом свидетельствует победа белорусского вуза в открытом конкурсе «Лидеры искусственного интеллекта Беларуси – 2025» в номинации «Компания – лидер искусственного интеллекта Беларуси». Отметим, основные исследования проводятся на механико-математическом факультете и ФПМИ. За последние 20 лет учеными БГУ опубликован ряд коллективных монографий, учебников и учебных пособий, статей в международных и отечественных журналах, информационных ресурсах СНГ, посвященных указанной тематике.

Кроме того, во время переговоров БГУ поступило предложение выступить соорганизатором Белорусско-Китайского научно-технического форума, а также принять участие в заседании Федерации инженерных организаций БРИКС, где будут приняты стандарты компетенций в области инженерии.

Продолжился визит в Китай встречей с коллегами из Шэньянского политехнического университета. К слову, БГУ взаимодействует с данным вузом с 2025 года в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере образования и научных исследований. Стороны обменялись предложениями по вопросам организации двусторонних летних лагерей, академического обмена и совместной подготовки кадров в области прикладной математики и информатики.

Гуманитарный вектор взаимодействия рассмотрел ректор БГУ Андрей Король с руководством Шэньянского университета. Особое внимание уделили созданию совместных образовательных программ для студентов и магистрантов. В частности, китайскую сторону заинтересовала возможность обучения выпускников филологических специальностей своего вуза в магистратуре БГУ. Также планируется привлечение белорусских преподавателей к образовательному процессу в Шэньянском университете.

Напомним, визит делегации БГУ в Китай проходит на этой неделе. Программа включает подписание ряда договоров и проведение многосторонних встреч с китайскими коллегами. К слову, результатом визита стало заключение соглашений с Харбинским педагогическим университетом и Харбинским профессиональным институтом коммерции и торговли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4800
USD 3.0010 3.0100
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1590
EUR/RUB 95.0000 96.3020
USD/RUB 82.5000 83.4000
подробнее
