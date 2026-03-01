Александр Турчин доложил Александру Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками и предложениях Правительства по урегулированию ситуации с фурами с литовской регистрацией. Об этом Глава белорусского Правительства заявил журналистам в кулуарах по итогам заседания Президиума Совета Министров, сообщает пресс-служба Правительства.

Журналисты задали Премьер-министру вопрос, касающийся вчерашней встречи с представителями литовских и польских автоперевозчиков. "Литовские и польские перевозчики письменно обратились к нашему Президенту с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Президент дал поручение Правительству встретиться с ними и обсудить все вопросы. Вчера у нас состоялась продуктивная встреча, фактически все присутствующие высказались, задали свои вопросы, мы на них ответили. Правительство письменно доложило Президенту об итогах вчерашней встречи и изложило предложения по урегулированию этой ситуации. Сегодня с утра у меня состоялся разговор с Главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня Президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение", - сказал Александр Турчин.

Как сообщалось, зарубежные перевозчики фактически брошены на произвол судьбы своими правительствами. Из-за политически мотивированных решений собственных властей, включая ограничения на транзит и закрытие пунктов пропуска, около тысячи грузовиков с литовской регистрацией оказались заблокированы и лишены возможности полноценно работать на привычных направлениях. Белорусская сторона на протяжении четырех месяцев многократно пыталась решить проблему с фурами с литовской регистрацией политико-дипломатическими способами, но Вильнюс не шел на диалог.