ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ТУРЧИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПЛАН ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ С ФУРАМИ С ЛИТОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ


16:33 18.03.2026

Александр Турчин доложил Александру Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками и предложениях Правительства по урегулированию ситуации с фурами с литовской регистрацией. Об этом Глава белорусского Правительства заявил журналистам в кулуарах по итогам заседания Президиума Совета Министров, сообщает пресс-служба Правительства.

Журналисты задали Премьер-министру вопрос, касающийся вчерашней встречи с представителями литовских и польских автоперевозчиков. "Литовские и польские перевозчики письменно обратились к нашему Президенту с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Президент дал поручение Правительству встретиться с ними и обсудить все вопросы. Вчера у нас состоялась продуктивная встреча, фактически все присутствующие высказались, задали свои вопросы, мы на них ответили. Правительство письменно доложило Президенту об итогах вчерашней встречи и изложило предложения по урегулированию этой ситуации. Сегодня с утра у меня состоялся разговор с Главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил. Поэтому сегодня Президент обладает абсолютно всей информацией для того, чтобы принимать решение", - сказал Александр Турчин.

Как сообщалось, зарубежные перевозчики фактически брошены на произвол судьбы своими правительствами. Из-за политически мотивированных решений собственных властей, включая ограничения на транзит и закрытие пунктов пропуска, около тысячи грузовиков с литовской регистрацией оказались заблокированы и лишены возможности полноценно работать на привычных направлениях. Белорусская сторона на протяжении четырех месяцев многократно пыталась решить проблему с фурами с литовской регистрацией политико-дипломатическими способами, но Вильнюс не шел на диалог.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте