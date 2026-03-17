Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский 17 марта 2026 г. встретился с секторальным вице-президентом по вопросам планирования – министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-венесуэльского сотрудничества по широкому спектру существующих и перспективных направлений. Выразили готовность к совместной актуализации двусторонней торгово-экономической повестки и ее наполнению качественно новым содержанием.

Собеседники договорились о проведении в ближайшем будущем серии мероприятий на разных уровнях, ориентированных на достижение практических результатов.