|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА АКТИВИЗИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
12:08 18.03.2026
Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский 17 марта 2026 г. встретился с секторальным вице-президентом по вопросам планирования – министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-венесуэльского сотрудничества по широкому спектру существующих и перспективных направлений. Выразили готовность к совместной актуализации двусторонней торгово-экономической повестки и ее наполнению качественно новым содержанием.
Собеседники договорились о проведении в ближайшем будущем серии мероприятий на разных уровнях, ориентированных на достижение практических результатов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
Курсы в банках
на 18.03.2026
Конвертация в банках
на 18.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте