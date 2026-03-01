Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ
15:51 17.03.2026
Александр Лукашенко 17 марта на встрече с Послом Казахстана Тимуром Жаксылыковым обсудил перспективы наращивания двусторонней торговли и реализацию совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства напомнил, что по итогам прошлого периода взаимная торговля товарами и услугами превысила полтора миллиарда долларов, назвав этот уровень «достаточно высоким». Вместе с тем Александр Лукашенко обозначил амбициозную цель: имеющийся потенциал позволяет выйти на принципиально иные объемы. «Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому», — подчеркнул Президент, дав понять, что Беларусь нацелена на значительное расширение экономического присутствия на казахстанском рынке.
В качестве фундамента для дальнейшего роста рассматриваются уже достигнутые межправительственные договоренности. Александр Лукашенко напомнил о состоявшемся в конце 2025 года визите белорусской правительственной делегации в Астану, а также о недавних переговорах с председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым. По словам белорусского лидера, в ходе этих контактов были выработаны «солидные договоренности», которые лягут в основу будущих контрактов и кооперационных связей.
Особое внимание в разговоре было уделено роли Казахстана как ключевого экономического партнера Беларуси в Центральной Азии. Президент охарактеризовал двусторонние связи как «очень хорошие», отметив масштаб страны и ее растущее значение для белорусского экспорта. Глава государства заверил, что Минск будет последовательно поддерживать Астану в интеграционных объединениях, включая ЕАЭС, что создает дополнительные преференции для взаимной торговли.
