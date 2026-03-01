Международные связи


БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ


15:51 17.03.2026

Александр Лукашенко 17 марта на встрече с Послом Казахстана Тимуром Жаксылыковым обсудил перспективы наращивания двусторонней торговли и реализацию совместных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства напомнил, что по итогам прошлого периода взаимная торговля товарами и услугами превысила полтора миллиарда долларов, назвав этот уровень «достаточно высоким». Вместе с тем Александр Лукашенко обозначил амбициозную цель: имеющийся потенциал позволяет выйти на принципиально иные объемы. «Мы запросто можем удваивать товарооборот. У нас есть стремление к этому», — подчеркнул Президент, дав понять, что Беларусь нацелена на значительное расширение экономического присутствия на казахстанском рынке.

В качестве фундамента для дальнейшего роста рассматриваются уже достигнутые межправительственные договоренности. Александр Лукашенко напомнил о состоявшемся в конце 2025 года визите белорусской правительственной делегации в Астану, а также о недавних переговорах с председателем Мажилиса Парламента РК Ерланом Кошановым. По словам белорусского лидера, в ходе этих контактов были выработаны «солидные договоренности», которые лягут в основу будущих контрактов и кооперационных связей.

Особое внимание в разговоре было уделено роли Казахстана как ключевого экономического партнера Беларуси в Центральной Азии. Президент охарактеризовал двусторонние связи как «очень хорошие», отметив масштаб страны и ее растущее значение для белорусского экспорта. Глава государства заверил, что Минск будет последовательно поддерживать Астану в интеграционных объединениях, включая ЕАЭС, что создает дополнительные преференции для взаимной торговли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
