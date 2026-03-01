|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ОТ ЭКОНОМИКИ ДО ОБРАЗОВАНИЯ: БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
15:34 17.03.2026
Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Как сообщает пресс-служба Правительства, обсуждены в первую очередь практические вопросы наращивания торгово-экономического взаимодействия. Беларусь и Грузия готовы находить точки роста и развивать двустороннее сотрудничество в выгодных обеим странам направлениях.
Кроме того, на встрече подчеркнута важность проведения 7-го заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в Тбилиси 17 марта.
Страны нацелены на системный подход в развитии сотрудничества - от экономики и торговли до культуры, туризма и образования.
Работа комиссии придаст качественно новую динамику для межведомственного взаимодействия и развития бизнеса, реализации новых кооперационных проектов и направлений сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
Курсы в банках
на 17.03.2026
Конвертация в банках
на 17.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте