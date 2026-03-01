Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает пресс-служба Правительства, обсуждены в первую очередь практические вопросы наращивания торгово-экономического взаимодействия. Беларусь и Грузия готовы находить точки роста и развивать двустороннее сотрудничество в выгодных обеим странам направлениях.

Кроме того, на встрече подчеркнута важность проведения 7-го заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в Тбилиси 17 марта.

Страны нацелены на системный подход в развитии сотрудничества - от экономики и торговли до культуры, туризма и образования.

Работа комиссии придаст качественно новую динамику для межведомственного взаимодействия и развития бизнеса, реализации новых кооперационных проектов и направлений сотрудничества.