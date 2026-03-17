ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ТУРЧИН: БЕЛАРУСЬ НЕ БУДЕТ КОНФИСКОВЫВАТЬ ФУРЫ С ЛИТОВСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ


14:27 17.03.2026

Беларусь не будет конфисковывать фуры с литовской регистрацией. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с литовскими и польскими перевозчиками, сообщает пресс-служба Правительства.

Международные автоперевозчики обратились к Президенту Беларуси с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. Президент Беларуси рассмотрел их обращение и, руководствуясь гуманитарными основаниями, поручил Премьер-министру встретиться с автоперевозчиками и выслушать их позицию.

"Мы, несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств, занимаем конструктивную позицию и намерены максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Наше желание - конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации. В ходе недавнего визита представителей литовской ассоциации у них была возможность убедиться, что все транспортные средства находятся на охраняемых стоянках, они все в исправном состоянии. Собственник этих стоянок - коммерческая организация. Наша позиция тоже понятна: те затраты, которые понесла наша компания, должны быть компенсированы", - сказал Александр Турчин.

Зарубежные перевозчики фактически брошены на произвол судьбы своими правительствами. Из-за политически мотивированных решений собственных властей, включая ограничения на транзит и закрытие пунктов пропуска, около тысячи грузовиков с литовской регистрацией оказались заблокированы и лишены возможности полноценно работать на привычных направлениях.

"Мы на протяжении всех этих четырех месяцев предлагали нашим коллегам из Литовской Республики встретиться, провести переговоры с целью выработки мер по урегулированию этого и иных вопросов в двусторонних отношениях. К сожалению, вероятно, у литовского правительства есть более важные дела, чем заниматься проблемами собственного бизнеса", - сказал Александр Турчин.

Белорусская сторона готова к рассмотрению сложившейся ситуации для поиска возможных путей ее разрешения. Сегодня Премьер-министр встретился с литовскими и польскими перевозчиками, чтобы выслушать их позицию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2026
валюта курс
EUR 3.3741
USD 2.9463
RUB 3.6709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте