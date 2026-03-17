Беларусь не будет конфисковывать фуры с литовской регистрацией. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с литовскими и польскими перевозчиками, сообщает пресс-служба Правительства.

Международные автоперевозчики обратились к Президенту Беларуси с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. Президент Беларуси рассмотрел их обращение и, руководствуясь гуманитарными основаниями, поручил Премьер-министру встретиться с автоперевозчиками и выслушать их позицию.

"Мы, несмотря на откровенно недружественную политику соседних государств, занимаем конструктивную позицию и намерены максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Несмотря на возможность конфискации транспортных средств, у белорусской стороны точно нет намерения и желания этим воспользоваться. Наше желание - конструктивно договориться и выйти из сложившейся ситуации. В ходе недавнего визита представителей литовской ассоциации у них была возможность убедиться, что все транспортные средства находятся на охраняемых стоянках, они все в исправном состоянии. Собственник этих стоянок - коммерческая организация. Наша позиция тоже понятна: те затраты, которые понесла наша компания, должны быть компенсированы", - сказал Александр Турчин.

Зарубежные перевозчики фактически брошены на произвол судьбы своими правительствами. Из-за политически мотивированных решений собственных властей, включая ограничения на транзит и закрытие пунктов пропуска, около тысячи грузовиков с литовской регистрацией оказались заблокированы и лишены возможности полноценно работать на привычных направлениях.

"Мы на протяжении всех этих четырех месяцев предлагали нашим коллегам из Литовской Республики встретиться, провести переговоры с целью выработки мер по урегулированию этого и иных вопросов в двусторонних отношениях. К сожалению, вероятно, у литовского правительства есть более важные дела, чем заниматься проблемами собственного бизнеса", - сказал Александр Турчин.

Белорусская сторона готова к рассмотрению сложившейся ситуации для поиска возможных путей ее разрешения. Сегодня Премьер-министр встретился с литовскими и польскими перевозчиками, чтобы выслушать их позицию.