Заместитель Премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак на встрече с губернатором Рязанской области Павлом Малковым рассказал о перспективах развития сотрудничества с российским регионом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Анатолий Сивак подчеркнул, что во время встречи губернатора с Президентом были затронуты традиционные темы, которые характерны для сотрудничества Беларуси и Рязанской области.

По словам вице-премьера, у сторон есть возможность для кооперации не только на уровне уникальных промышленных гигантов, но и по широкому спектру отраслей и видов деятельности. Главной задачей тут является максимально полный обмен через государственные каналы и региональные связи информацией о производственных возможностях друг друга. Статистика подтверждает: потенциал для роста высок.

В рамках плана сотрудничества Беларуси и Рязанской области на 2025-2028 годы есть реальные возможности для увеличения показателей. "Традиционно взаимодействие проходит по линии сельского хозяйства, продовольствия, промышленности. Так уж сложилось, и наши крупные предприятия - бренды давно знает и Рязанская область в том числе. Процесс идет, изменения происходят, появляются различные дополнительные формы, в данном случае и совместные предприятия, и центры по обслуживанию белорусской техники. Очень важно для нас мнение клиентов, которые пользуются этой техникой. Эта ситуация в последние годы на уровне Правительства обсуждается очень настойчиво. Честно говоря, нам есть к чему стремиться здесь. И нам важны не только крупные потребители, но и более мелкие", - подчеркнул Анатолий Сивак.

Недавно на заседании Президиума Совета Министров обсуждали развитие мультибрендовых центров обслуживания, что даст новый импульс работе с клиентом и повысит качество сервиса, напомнил он.

Как куратор строительной отрасли Анатолий Сивак подчеркнул, что видит большие перспективы в обмене строительными материалами и услугами. По его словам, в Беларуси сохранилась мощная структура строительных трестов и домостроительных комбинатов, которые готовы предлагать конкурентные решения как по жилым сериям, так и по промышленным объектам.

Отдельно вице-премьер выделил социальную сферу и туризм, так как это важнейшая задача в развитии человеческого потенциала. Сейчас, по его словам, наблюдается изменение предпочтений - вектор смещается с дальнего зарубежья на внутренние и межрегиональные маршруты. Находясь в одинаковых условиях, Беларусь и Рязанская область могут предлагать гражданам качественные альтернативы для отдыха и культурного обмена, особенно востребованные молодежью.

По итогам двусторонней встречи подписаны соглашения о сотрудничестве между УП "Минское отделение БелТПП" и Союзом "Торгово-промышленная палата Рязанской области", а также между ОАО "Институт "Белоргстанкинпром" и Государственным фондом развития промышленности Рязанской области.