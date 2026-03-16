Международные связи

БЕЛАРУСЬ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОБМЕНЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ ЗАЩИТЫ СЕКРЕТНЫХ ДАННЫХ

11:49 17.03.2026 Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Республикой Беларусь и Королевством Саудовская Аравия о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ № 90 Глава государства подписал 16 марта, сообщает пресс=служба Президента. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности.