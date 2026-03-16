Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ПО БЕЗВИЗУ С ТАИЛАНДОМ
09:30 17.03.2026
Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 89 «О проекте международного договора».
Как сообщает пресс-служба президента, документом одобряется в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Королевства Таиланд о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов.
Упрощение взаимных поездок граждан является важным инструментом углубления связей и стимулирования дальнейшего развития двусторонних отношений. В этой связи разработан проект Соглашения, в соответствии с которым граждане Беларуси и Таиланда - владельцы обычных паспортов - смогут без виз въезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны в течение 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение 365 дней.
Каждая сторона вправе отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории любым лицам в интересах национальной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.
На проведение переговоров по проекту международного договора и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
