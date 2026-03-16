Международные связи
БЕЛОРУСАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБСУДИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О СОВМЕСТНОМ ДОМОВЛАДЕНИИ
09:21 17.03.2026
Государственный комитет по имуществу организует проведение правового мониторинга в отношении постановления Совета Министров Беларуси от 2 июля 2021 г. № 384 «О реализации Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 78-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О совместном домовладении» (постановление № 384).
Как сообщает Национальный правово портал, задачами правового мониторинга являются: оценка эффективности норм постановления № 384; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения постановления № 384; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации постановления № 384.
По указанным вопросам можно высказаться в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 марта по 6 апреля 2026 г.
Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.
