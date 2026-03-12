|О компании
|13.03.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И КУБА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
12:09 13.03.2026
Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Борчук 12 марта 2026 г. встретился с первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба, сопредседателем Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Карлосом Луисом Хорхе Мендесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-кубинского торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена взаимная готовность к расширению имеющихся и разработке новых механизмов взаимодействия. Рассмотрен ход реализации действующих между Беларусью и Кубой соглашений в областях промышленности, сельского хозяйства и продовольствия.
Собеседники обменялись мнениями о возможных сроках проведения очередного заседания Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
По итогам переговоров определены ключевые направления совместной работы на ближайшую перспективу.
