БЕЛАРУСЬ И КУБА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

12:09 13.03.2026 Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Борчук 12 марта 2026 г. встретился с первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба, сопредседателем Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Карлосом Луисом Хорхе Мендесом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-кубинского торгово-экономического сотрудничества. Подтверждена взаимная готовность к расширению имеющихся и разработке новых механизмов взаимодействия. Рассмотрен ход реализации действующих между Беларусью и Кубой соглашений в областях промышленности, сельского хозяйства и продовольствия. Собеседники обменялись мнениями о возможных сроках проведения очередного заседания Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам переговоров определены ключевые направления совместной работы на ближайшую перспективу.