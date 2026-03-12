|О компании
|13.03.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
11:17 13.03.2026
Подходы к подготовке специалистов для атомной отрасли обсуждены в ходе визита белорусской делегации в Техническую академию «Росатома». Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
В её состав вошли представители Министерства энергетики и БелАЭС. Мероприятие прошло при поддержке МАГАТЭ.
Нашим специалистам представлен российский опыт развития ядерной инфраструктуры и укрепления кадрового потенциала отрасли.
При содействии академии для БелАЭС подготовлено около 800 специалистов эксплуатационного персонала. Сотрудничество продолжается с учетом планов дальнейшего развития атомной генерации в Беларуси.
Стороны также обсудили развитие системы управления ядерными знаниями и взаимодействие с МАГАТЭ по вопросам подготовки кадров.
«Миссии продемонстрировали соответствие проекта по сооружению Белорусской АЭС международным требованиям безопасности и готовность персонала к её эксплуатации. Сегодня Белорусская АЭС - хороший пример для стран-новичков в ядерной энергетике», - отметил директор по международному сотрудничеству Техническая академия «Росатома» Виктор Мазепов
