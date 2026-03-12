Беларусь направила кенийскому народу гуманитарный груз общей массой 7,5 тонн и стоимостью более 500 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в состав помощи, сформированной по поручению президента и Правительства Беларуси, вошли каркасные палатки, а также одежда и обувь для детей и взрослых.

Официальная церемония передачи состоялась 12 марта в Найроби. В мероприятии приняли участие посол Беларуси в Кении Дмитрий Красовский и заместитель министра общественных услуг, развития человеческого капитала и специальных программ Кении Исмаил Малим Мадей.

Предоставленные ресурсы предназначены для поддержки пострадавших регионов и призваны помочь стране в борьбе с тяжелыми последствиями масштабных наводнений.