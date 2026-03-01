В соответствии с поручением Президента Советом Министров принято решение о направлении во Вьетнам гуманитарной помощи. Соответствующее Постановление Совмина от 11 марта 2026 г. №117 "Об оказании гуманитарной помощи Социалистической Республике Вьетнам" подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Правительством поручено МЧС совместно с заинтересованными сформировать гуманитарный груз с товарами белорусского производства: 5,6 т молока цельного сгущенного с сахаром, 10 т сахара, 1500 одеял, более 7000 покрывал и 2000 комплектов постельных принадлежностей.

Во взаимодействии с Минтрансом поручено обеспечить доставку груза братскому вьетнамскому народу.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму в ответ на поступившую от официального Ханоя просьбу о содействии в ликвидации последствий серии масштабных стихийных бедствий, которые в 2025 году обрушились на Вьетнам и привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Республика Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства.