|12.03.2026
Международные связи
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО, КАКОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ БЕЛАРУСЬ ОТПРАВИТ ВО ВЬЕТНАМ
10:46 12.03.2026
В соответствии с поручением Президента Советом Министров принято решение о направлении во Вьетнам гуманитарной помощи. Соответствующее Постановление Совмина от 11 марта 2026 г. №117 "Об оказании гуманитарной помощи Социалистической Республике Вьетнам" подписал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Правительством поручено МЧС совместно с заинтересованными сформировать гуманитарный груз с товарами белорусского производства: 5,6 т молока цельного сгущенного с сахаром, 10 т сахара, 1500 одеял, более 7000 покрывал и 2000 комплектов постельных принадлежностей.
Во взаимодействии с Минтрансом поручено обеспечить доставку груза братскому вьетнамскому народу.
Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму в ответ на поступившую от официального Ханоя просьбу о содействии в ликвидации последствий серии масштабных стихийных бедствий, которые в 2025 году обрушились на Вьетнам и привели к многочисленным жертвам и разрушениям.
Республика Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства.
