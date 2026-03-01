Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

09:56 12.03.2026 Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук 11 марта 2026 г. встретился с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия профильных ведомств.