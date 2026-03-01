|О компании
|12.03.2026
|
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
09:56 12.03.2026
Посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук 11 марта 2026 г. встретился с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия профильных ведомств.
|
|
