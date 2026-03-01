ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ТОП-5 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ЗАКУПКАМ СУХОГО МОЛОКА НА БУТБ


14:07 11.03.2026

По итогам января-февраля 2026 г. Татарстан занял четвертое место по импорту сухого молока среди всех регионов России, представленных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), сообщает пресс-служба площадки.

За первые два месяца текущего года сумма биржевых сделок с сухим цельным и обезжиренным молоком, заключенных татарстанскими участниками торгов, достигла 2,2 млн USD. Наряду с Татарстаном в пятерку крупнейших российских покупателей белорусского сухого молока также вошли Ленинградская, Московская, Смоленская и Амурская области.

Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук во время вебинара «Час с торгпредом», организованного Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь.

По мнению представителя БУТБ, у Беларуси и Татарстана имеются значительные перспективы для углубления сотрудничества в биржевой сфере. Причем речь идет как о наращивании оборота по «традиционным» позициям, таким как сухое молоко, сливочное масло и мясопродукты, так и о введении новых товаров, биржевая торговля которыми отвечала бы экономическим интересам обеих сторон.

«Прошлый год продемонстрировал высокую заинтересованность татарстанского бизнеса в использовании биржевой платформы для работы на рынке Республики Беларусь. На биржу пришли 19 новых субъектов хозяйствования из Татарстана, что является рекордным показателем для этого региона России. Кроме того, расширилась линейка мясомолочной продукции, поставляемой из Беларуси в Татарстан, а также совершены первые сделки по реализации полиэтиленовой пленки и комплектующих для текстильного оборудования в адрес белорусских участников торгов. Вместе с тем есть немало товаров, которые пока еще не вовлечены во взаимную биржевую торговлю. К ним относятся кормовые добавки, семена и шрот масличных культур, продукция химии и нефтехимии, изделия промышленного и потребительского назначения. Рассчитываем, что в этом году у нас получится охватить эти перспективные товарные категории и обеспечить высокую положительную динамику суммы сделок», – отметил Ярослав Ковальчук.

По состоянию на 11.03.2026 на БУТБ были аккредитованы 60 резидентов Республики Татарстан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.03.2026
валюта курс
EUR 3.3920
USD 2.9261
RUB 3.7252
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3908 -0.0062
USD 2.9261 +0.0029
RUB 3.7252 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4150
USD 2.9200 2.9290
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 91.5000 92.3000
USD/RUB 78.5000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте