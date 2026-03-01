По итогам января-февраля 2026 г. Татарстан занял четвертое место по импорту сухого молока среди всех регионов России, представленных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), сообщает пресс-служба площадки.

За первые два месяца текущего года сумма биржевых сделок с сухим цельным и обезжиренным молоком, заключенных татарстанскими участниками торгов, достигла 2,2 млн USD. Наряду с Татарстаном в пятерку крупнейших российских покупателей белорусского сухого молока также вошли Ленинградская, Московская, Смоленская и Амурская области.

Об этом сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук во время вебинара «Час с торгпредом», организованного Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь.

По мнению представителя БУТБ, у Беларуси и Татарстана имеются значительные перспективы для углубления сотрудничества в биржевой сфере. Причем речь идет как о наращивании оборота по «традиционным» позициям, таким как сухое молоко, сливочное масло и мясопродукты, так и о введении новых товаров, биржевая торговля которыми отвечала бы экономическим интересам обеих сторон.

«Прошлый год продемонстрировал высокую заинтересованность татарстанского бизнеса в использовании биржевой платформы для работы на рынке Республики Беларусь. На биржу пришли 19 новых субъектов хозяйствования из Татарстана, что является рекордным показателем для этого региона России. Кроме того, расширилась линейка мясомолочной продукции, поставляемой из Беларуси в Татарстан, а также совершены первые сделки по реализации полиэтиленовой пленки и комплектующих для текстильного оборудования в адрес белорусских участников торгов. Вместе с тем есть немало товаров, которые пока еще не вовлечены во взаимную биржевую торговлю. К ним относятся кормовые добавки, семена и шрот масличных культур, продукция химии и нефтехимии, изделия промышленного и потребительского назначения. Рассчитываем, что в этом году у нас получится охватить эти перспективные товарные категории и обеспечить высокую положительную динамику суммы сделок», – отметил Ярослав Ковальчук.

По состоянию на 11.03.2026 на БУТБ были аккредитованы 60 резидентов Республики Татарстан.