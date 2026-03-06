|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТУРЦИЯ ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
14:02 06.03.2026
Министр энергетики Беларуси Денис Мороз провел встречу с послом Турецкой Республики в Беларуси Гючлю Джемом Ышиком
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, стороны обсудили перспективы расширения белорусско-турецкого сотрудничества в энергетике.
Речь шла о взаимодействии в газовой отрасли, развитии поставок торфяной продукции и продуктов ее глубокой переработки, а также обмене опытом в сфере атомной энергетики.
Министр отметил, что Беларусь ежегодно добывает около 2 млн тонн торфа. Этот ресурс используется как топливо, а также как сырье для производства грунтов и другой продукции, востребованной в сельском хозяйстве и сфере озеленения.
Отдельно рассмотрены возможности кооперации в развитии газовой инфраструктуры - от строительства сетей до производства оборудования и приборов учета природного газа.
Также турецкая сторона была проинформирована о проводимой в Беларуси работе по модернизации электросетевой инфраструктуры.
По итогам встречи стороны согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия по проработке возможных направлений интенсификации сотрудничества в энергетической сфере.
Денис Мороз подчеркнул готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного диалога и проработке перспективных направлений взаимодействия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.03.2026
Курсы в банках
на 06.03.2026
Конвертация в банках
на 06.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте