Министр энергетики Беларуси Денис Мороз провел встречу с послом Турецкой Республики в Беларуси Гючлю Джемом Ышиком

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, стороны обсудили перспективы расширения белорусско-турецкого сотрудничества в энергетике.

Речь шла о взаимодействии в газовой отрасли, развитии поставок торфяной продукции и продуктов ее глубокой переработки, а также обмене опытом в сфере атомной энергетики.

Министр отметил, что Беларусь ежегодно добывает около 2 млн тонн торфа. Этот ресурс используется как топливо, а также как сырье для производства грунтов и другой продукции, востребованной в сельском хозяйстве и сфере озеленения.

Отдельно рассмотрены возможности кооперации в развитии газовой инфраструктуры - от строительства сетей до производства оборудования и приборов учета природного газа.

Также турецкая сторона была проинформирована о проводимой в Беларуси работе по модернизации электросетевой инфраструктуры.

По итогам встречи стороны согласовали алгоритм дальнейшего взаимодействия по проработке возможных направлений интенсификации сотрудничества в энергетической сфере.

Денис Мороз подчеркнул готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного диалога и проработке перспективных направлений взаимодействия.