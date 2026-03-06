|О компании
|06.03.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И МАЛИ ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ СУХОГО МОЛОКА И РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
13:19 06.03.2026
Делегация Республики Мали под руководством вице-президента Комиссии национальной обороны, безопасности и гражданской защиты Национального переходного совета доктора Фуссейну Уаттара провела встречу в Совете Республики с представителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, достигнуты предварительные договоренности о закупках пробной партии сухого молока и других молочных продуктов.
Обсуждены вопросы сотрудничества со странами Африки, включая оказание содействия развитию сельского хозяйства, поставки белорусской продовольственной продукции в Мали.
Справочно. Беларусь поставляет сельскохозяйственную продукцию в 117 стран мира, а экспорт этой продукции в совокупности с пищевой приближается к 10 млрд долларов США в год.
