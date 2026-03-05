Международные связи

ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» НАЦЕЛЕН НА РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ПОСТАВОК В ЛАТИНСКУЮ АМЕРИКУ

12:17 06.03.2026 В ОАО «Белресурсы» прошли переговоры с Почетным консулом нашей страны в Никарагуа Ноэлем Альберто Гаитаном Авилесом. Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширение географии экспорта белорусских товаров. Генеральный директор холдинга Александр Скрундевский и представители дочерних компаний («Медпласт», БЗПИ, «Бархим» и «БЕЛХИМ») презентовали производственный потенциал.