|05.03.2026
Международные связи
ТУРЧИН ОБСУДИЛ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ УЗБЕКИСТАНА РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
13:17 05.03.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с делегацией деловых кругов Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба Правительства, визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьер-министра Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.
Делегацию возглавляет председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов. В ее состав вошли предприниматели, специализирующиеся в сферах животноводства, строительства и дизайна. Цели визита - открытие в Минске торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни, создание в Беларуси узбекских сельскохозяйственных предприятий, развитие прямых поставок узбекской плодоовощной продукции и иные проекты.
