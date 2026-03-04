ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


ТУРЧИН ОБСУДИЛ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ УЗБЕКИСТАНА РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ


13:17 05.03.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с делегацией деловых кругов Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Правительства, визит узбекских предпринимателей организован во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе официального визита премьер-министра Беларуси в Узбекистан в феврале 2026 года, и по поручению премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Делегацию возглавляет председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов. В ее состав вошли предприниматели, специализирующиеся в сферах животноводства, строительства и дизайна. Цели визита - открытие в Минске торгового дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни, создание в Беларуси узбекских сельскохозяйственных предприятий, развитие прямых поставок узбекской плодоовощной продукции и иные проекты.
