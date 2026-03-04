|О компании
|05.03.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТОГО РАСШИРЯЮТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
09:05 05.03.2026
Завершился рабочий визит министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Тоголезскую Республику.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, заключительная встреча с министром-делегатом при министре экономики и стратегического прогнозирования Того, отвечающим за продвижение инвестиций и экономический суверенитет, Артуром Лилой Тримуа стала ключевой для реализации договоренностей, достигнутых накануне с руководством страны.
Обсудили проекты сотрудничества между министерствами сельского хозяйства, торгово-промышленными палатами и использования экспортных кредитов.
В торговой повестке – взаимный интерес: Беларусь готова импортировать кофе, какао, фрукты и орехи, а также работать над созданием комплексных удобрений для рынков Западной Африки. Того, в свою очередь, заинтересован в технологиях переработки, а также адаптации белорусской автотехники и сборочных производствах.
Стороны сосредоточились на развитии договорно-правовой базы. Беларусь предложила ускорить подготовку соглашений о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения – инициатива была полностью поддержана.
Отдельно обсудили подготовку визита в Беларусь Председателя Совета Министров Того Фора Эссозимны Гнассингбе.
Первый в истории визит министра иностранных дел Беларуси в Того заложил прочную основу для выхода сотрудничества на новый уровень: подписаны соглашения, достигнуты договоренности о кооперации в промышленности и АПК. Стороны переходят к их практической реализации.
