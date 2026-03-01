ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Международные связи


БУТБ АККРЕДИТУЕТ БРОКЕРА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


13:38 04.03.2026

В целях расширения круга участников биржевых торгов и увеличения объемов биржевых сделок со Смоленской областью Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует аккредитовать брокера в этом регионе России.

Как сообщили ЭКОПЕСС в пресс-службе биржи, новым партнером БУТБ станет смоленская компания, специализирующаяся на оптовой торговле сельскохозяйственной техникой и оборудованием.

О решении получить статус профучастника будущий брокер уведомил представителей БУТБ непосредственно после семинара по вопросам биржевой торговли, который прошел в Смоленске при поддержке правительства региона. Мероприятие собрало руководителей и специалистов по ВЭД 17 производственных и торговых предприятий Смоленщины.

В рамках семинара состоялась презентация белорусской биржевой площадки и ее основных инструментов, а также на конкретных примерах рассмотрены возможности применения биржевого механизма при осуществлении экспортных и импортных операций между белорусскими и смоленскими субъектами хозяйствования. Кроме того, участники семинара обсудили роль биржи в устранении необоснованного посредничества, импортозамещении и формировании репрезентативных ценовых индикаторов на сырьевые и несырьевые товары.

По итогам января-февраля Смоленская область заняла второе место среди всех регионов России по сумме сделок, заключенных на БУТБ. Биржевой товарооборот смоленских участников за этот период составил 37,5 млн USD, что в 1,8 раза больше, чем в январе-феврале 2025 г. На белорусский экспорт пришлось 93% всего объема биржевой торговли со Смоленской областью. В перечень самых популярных товарных позиций у смоленских импортеров вошло сливочное масло, сухое молоко, мясо крупного рогатого скота, пиломатериалы и льняное волокно.

По состоянию на 04.03.206 на БУТБ были аккредитованы 642 субъекта хозяйствования из Смоленской области. В 2026 г. использовать биржевую торговую платформу начали 7 новых представителей делового сообщества Смоленщины.
